Folklore modenese | I 10 comandamenti ( in dialetto) del modenese doc "A panza pina a-s ragiona mèi" oppure "piutòst che gnìnt l'è mei piutòst": ecco 10 proverbi in dialetto modenese che insegnano a prendere la vita come viene

Innumerevoli, carismatici e di grezza ironia sono i proverbi della tradizione modenese, l’ossatura del linguaggio e del parlato dialettale che, con una leggera nota di spensieratezza, ci ricordano quali siano le cose importanti della vita. Ecco allora dieci comandamenti dialettali che dipingono una particolare attitudine alla vita, un galateo informale di pacifica sopravvivenza che ogni modenese dovrebbe conoscere!

1. Se żèint ân et vô campêr, i tô fàt e-t ghe da fêr

Se cent’anni vuoi campare, i fatti tuoi ti devi fare

2. Schèrpi lèrghi e bicèr pin e po' tòrla còme la vin!

Scarpe larghe e bicchiere pieno e poi prenderla come viene!

3. Par gnìnt gnanch i can i squasen la còva

Per niente neanche i cani scuotono la coda - nessuno, nemmeno gli animali, fa nulla se non ha un tornaconto personale

4. A panza pina a-s ragiona mèi

A pancia piena si ragiona meglio - dunque, prima di prendere decisioni importanti, è buona abitudine riempirsi la pancia con un pasto abbondante

5. Piutòst che gnìnt l'è mei piutòst

Piuttosto che niente è meglio piuttosto - l’accontentarsi è visto come una virtù

6. A sbàglia anch al prèt a dir màssa

Sbaglia anche il prete a dire messa - errare è umano,tutti nella vita commettiamo errori, incluso il prete

7. Dàpp avèr lavurè tòtt al dè a-s gh’à ànch al dirètt d’èser stòff

Dopo aver lavorato tutto il giorno si ha anche il diritto di essere stanchi

8. An s'pol brisa aver galeina, ov e cul cheld

Non si possono avere gallina, uovo e culo caldo - nella vita non si può avere tutto

9. Magna bèin e chega fòrt e a-n n’avèr pòra dla mòrt

Mangia bene e caga forte e non aver paura della morte

10. L'è' mèi guàrir pian pianein che murir in prèssia

E’ meglio guarire pian pianino che morire in fretta - viene messa in luce l’importanza di avere pazienza e di seguire le cure prescritte durante la convalescenza di una malattia che prima o poi, per l’appunto, passerà