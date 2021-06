Dove mangiare la pizza migliore a Modena

Ecco la classifica di TripAdvisor, stilata da consumatori modenesi e non, indicante i migliori 10 locali nei quali gustarsi un'ottima pizza in città

Seppur distante dal partenopeo nido d'origine, anche Modena vanta sul proprio territorio locali in cui poter gustare una sublime pizza. Ecco allora un elenco, riportato da TripAdvisor, indicante le migliori 10 pizzerie di Modena secondo opinioni e recensioni dei visitatori.

Mitomato Gastronomia Lounge Bar

Si trova in: Via Cardinale Giovanni Morone 8/A Vicino Palazzo dei Musei e Via Emilia Centro, Modena

Mitomato si caratterizza per una gastronomia tipica napoletana e mediterranea includendo opzioni di dieta vegetariana, vegana e senza glutine. Ottimi cocktails, birre artigianali, vini e bibite bio. Dal mercoledi alla domenica, con un minimo di 6 persone, giropizza e girosaltimbocca senza limiti, bibite comprese, a 15 euro a testa.

Zona Artigianale

Si trova in: Via Ottorino Respighi 145/151, Modena

Zona Artigianale si caratterizza per una tipologia di pizza a lunga lievitazione naturale, oltre che hamburger di Bianca Modenese, fritti, insalate, piatti freddi e alcune proposte vegetariane. Da non perdere la birra artigianale, di cui il locale offre 10 spine differenti.

Disponibile all’asporto e aperta anche a pranzo nella giornata di venerdì.

Pizzeria del Viale 2.0

Si trova in: Viale Antonio Gramsci 106, Modena

Pizzeria napoletana munita di forno a legna. Il locale di Luigi Teperino è moderno e accogliente, il personale cordiale e i prodotti offerti dal sapore inconfondibile ed estremamente digeribili.

Un angolo di Napoli a Modena nel quale sono coniugate la tradizione, la forma, la genuinità, il gusto della pizza napoletana con il rispetto delle norme e della teoria della lavorazione. Aperti a pranzo e a cena tranne la domenica a pranzo.

Ristorante pizzeria Sorriso

Si trova in: Via Pietro Giardini 668, Modena

Oltre ai piatti della tardizione modenese, Sorriso offre una tipologia di pizza a lunga lievitazione (fino a 36 ore) cotta nel forno a legna e con l’utilizzo di farine speciali integrale e 5 cereali:

Pizze classiche

pizze speciali

Pizze al metro

Aperto pranzo e cena, chiuso il martedì.