Sapori del mondo | 10 ristoranti dove mangiare etnico a Modena

Terra di aceto balsamico, tortellini, crescentine e lambrusco, Modena possiede una sostanziosa cultura culinaria invidiata in tutto il mondo. A fianco delle antiche tradizioni, con il sopraggiungere della globalizzazione e delle migrazioni, il patrimonio gastronomico di Modena si è arricchito di piatti, ricette, profumi e sapori di altre terre, vicine e lontane.

Vediamo dunque una selezione di ristoranti dove poter assaporare pietanze di differenti cucine etniche pur restando comodamente seduti in quel di Modena!

Persepolis: cucina persiana

Si trova in: Via Bono da Nonantola, 1 (MO)

Addentrarsi tra le sale del Persepolis significa entrare in un mondo dai colori e dai sapori ricercati. Tra pietanze vegetariane, di carne e di pesce, un ricco e variegato menù offre piatti tipici della cucina persiana. Alcuni esempi?

Menu Dolme (involtini di foglie di vite con carne di vitello, riso e legumi e verdure), Cucu Sibzamini ( frittata di patate, curcuma uova e zafferano), Zeytunparvarde (olive con noci, concentrato di melograno e aglio), Khoresht e Alu (sugo con carne di pollo, prugna, cipolla e passata di pmodoro accompagnati con riso basmati e zafferano) o Celo Soltani (uno spiedo di kubide, spiedo di barg e pomodori grigliati accompagnati da riso basmati e zafferano).

Don Quijote: cucina spagnola

Si trova in: Strada Nazionale per Carpi 27 (MO)

Se state cercando un ristorante tipico spagnolo a Modena dove poter gustare tutte le specialità della cucina iberica, il posto che fa per voi è sicuramente il Ristorante Español Don Quijote. Locale dalla magica atmosfera spagnola, dove assaporare i piatti e le specialità tipiche come la paella, il gazpacho, le patatas bravas, la tortilla e tantissime altre delizie della tradizione culinaria spagnola. Piatti di qualità caserecci, cucinati con l’utilizzo di ingredienti freschi e di qualità. Un locale che offre la possibilità di trascorrere una serata particolare per tutti coloro che vogliono tuffarsi in un'esperienza diversa e fatta di sapori unici e ricchi.

Ristorante India: cucina indiana

Si trova in: via Pelusia 203, (MO)

Ristorante indiano situato in una zona poco fuori dal centro.

Offre piatti tipici indiani, menù alla carta, diversi menù fissi come ad esempio il menù Punjab (vegetariano), Bombay (pesce) e piatti caratteristici come Samoosa, Riso Basmati, Stuff paratha, Fish Korma, Garlic Nan, oltre a birre, dolci e liquori tradizionali. Disponibile il servizio a domicilio.

Kuaizi Fusion Restaurant: cucina giapponese e cinese

Si trova in: Viale Francesco Crispi, 1 (MO)

Moderno ristorante che offre piatti ricercati della cucina giapponese e cinese con la possibilità di usufruire dle menù “all you can eat”. Alcune specialità: Insalata mango (con mango, avocado, insalata mista, arancia e salsa di sesamo), Dim Sum combo (har gou, Sharon mai, raviolonverde al branzino, mezzaluna nel bosco, un uovo semi-sodo marinato), Riso in foglia di loto con gamberi funghi e suino, Pekinng duck (anatra alla pechinese servita con crespelle sottili, salsa e verdure croccanti).