Sorpresa Vasco. E' online il videoclip inedito di "Siamo solo noi" a 40 anni dall'uscita

A ben 40 anni dall'uscita del celebre album "Siamo solo noi", Vasco Rossi sorprende nuovamente i suoi fan con la pubblicazione del videoclip animato inedito del brano cult omonimo. Prodotto da Chiaroscuro Creative per la regia di Arturo Bertusi, il video è visibile al seguente link https://www.youtube.com/watch? v=5tKdHz4hq-8

“Mi è venuta di getto - racconta i lrocker di Zocca a proposito della genesi del brano - in una notte in cui ero furioso con me stesso perchè sul palco non era andata come volevo. Ero scivolato sulle spie, quelli davanti per fortuna non si sono accorti di nulla. Mi rialzai immediatamente e, nonostante sbucciature e bruciori, continuai a cantare come se niente fosse, lo spettacolo prima di tutto sempre. Ma io ero inferocito con me stesso e così quella notte mi sono sfogato scrivendo ‘Siamo solo noi’: una dichiarazione di indipendenza dalle regole imposte che non ci stavano più bene a noi della nuova generazione”.

‘Siamo solo noi’ è la risposta: mia mamma, da piccolo, mi diceva sempre ‘sei solo te, sei solo te che fai così, guarda la figlia di…’ Allora quel ‘sei solo te’ l’ho trasformato in ‘siamo solo noi’, che non abbiamo i vostri stessi valori, le vostre stesse convinzioni. Ne abbiamo delle altre, le nostre. E comunque sappiamo quello che facciamo, non ci buttiamo via. E vogliamo vivere intensamente e diversamente da come avete vissuto voi.”

Per l’occasione, Sony Music Legacy ha di recente pubblicato una speciale edizione da collezione dell’album per laserie R>PLAY, dedicata ai quarantesimi anniversari dei suoi album da studio e per la quale è stato creato un logo ad hoc.

“Siamo solo noi - R>PLAY Edition 40th” è disponibile in tre versioni: