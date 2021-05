Almanacco | Giovedì 6 Maggio: accadde oggi, oroscopo, santo e proverbio del giorno

Il 6 Maggio è il 126° giorno del calendario gregoriano, mancano 239 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: Domenico Savio adolescente

Proverbio di Maggio

Chi pota di maggio e zappa ad agosto, non raccoglie nè pane nè mosto

Accadde Oggi

1622 - Guerra dei trent’anni: Nella battaglia di Wimpfen le forze cattoliche guidate dal conte di Tilly sconfiggono i protestanti capitanati dal conte Ernst von Mansfeld e dal margravio Giorgio Federico di Baden - Durlach.

1835 - James Gordon Bennett Sr. Pubblica il primo numero del New York Herald

1848 - Prima guerra d’Indipendenza italiana: nella cruenta battaglia di Santa Lucia gli austriaci di Josef Radetzky sconfiggono i piemontesi di Carlo Alberto. Il bilancio è di 182 morti di cui 110 piemontesi e circa un migliaio di feriti

1851 - Viene brevettato il frigorifero

1854 - Dopo il fiasco dell’anno prima al Gran Teatro La Fenice, La Traviata di Giuseppe Verdi viene riproposta a Venezia nel Teatro San Benedetto. E’ un successo strepitoso dovuto in particolare alla nuova interprete, la giovane soprano Maria Spezia Aldighieri

1889 - La Torre Eiffel viene ufficialmente aperta al pubblico durante l’Esposizione Universale di Parigi

1910 - Giorgio V diventa re del Regno Unito a seguito della morte del padre Edoardo VII

1940 - John Steinbeck riceve il Premio Pulitzer per il suo romanzo Furore

2004 - USA, viene trasmesso in televisione l’ultimo episodio della sitcom Friends

2006 - Muore Lillian Asplund, ultima testimone oculare della tragedia del Titanic ancora in vita. All’epoca aveva sei anni

2012 - François Hollande viene eletto 24° presidente della Repubblica Francese

Nati

Sigmund Freud - neurologo, psicanalista e filosofo austriaco. Fu il fondatore della psicanalisi (6 Maggio 1856)

George Clooney - attore, regista e sceneggiatore statunitense (6 Maggio 1961)

Oroscopo del giorno

Le previsioni astrologiche segno per segno su amore, fortuna, lavoro e dell'oroscopo di Paolo Fox, in diretta tutte le mattine su Radio Lattemiele, per la giornata di oggi, giovedì 6 Maggio 2021.

Ariete - Nelle coppie di lunga data, in cui le emozioni sono poche forse c’è bisogno di trovare tranquillità. Se avete superato i 40 allora forse bisognerà affrontare un problema. Nel lavoro arrivano le prime risposte, se hai un progetto nel cassetto torna fiducioso.

Toro - Le coppie più forti dovranno affrontare questioni legate alla casa. Nel lavoro riceverai una riconferma se hai lavorato tanto ultimamente.

Gemelli - La situazione è favorevole e puoi vivertela in due modi: frequentare nuove persone oppressare cercare l’amore seriamente. Nel lavoro devi affrontare un piccolo ostacolo, con la Luna contraria potresti vivere un po’ di disagio.

Cancro - Questo cielo è promettente per l’amore, anche le nuove conoscenze non sono da tralasciare. Nel lavoro aspetti dei risultati concreti, entro giugno però arriveranno.

Leone - I più giovani potrebbero perdere la testa per qualcuno! Nel lavoro se sei a contatto con il pubblico potresti ricevere una buona notizia, nonostante Giove sia in opposizione.

Vergine - Se cerchi soluzioni in amore potrebbero arrivare, oggi però è una giornata che porta dissidi. Nel lavoro è un periodo che ti permette di avanzare una richiesta, oggi un po’ d’ansia si farà sentire.

Bilancia - Questo fine settimana potrebbe portare un po’ di polemiche in amore, sii cauto. Nel lavoro Marte è dissonante e porta un po’ di ripensamenti e nervosismo.

Scorpione - Buona giornata per mettere in chiaro le cose in amore, la Luna è favorevole; Venere da domenica non sarà più contraria. Nel lavoro non prendere tutto di petto, è un periodo in cui dovrai fare scelte importanti.

Sagittario - Queste stelle sono particolari: se una relazione è in bilico bisognerà essere cauti con le parole. Nel lavoro a breve ci sarà uno stato di maggiore tranquillità.

Capricorno - Questa è una classica giornata in cui recuperare tempo perduto, solo sabato e domenica… evita di polemizzare con il partner. Nel lavoro rimanda le discussioni inutili, sei troppo agitato.

Acquario - Se ci sono nuovi amori si può avere fiducia, da domenica Venere inizierà un transito importante. Nel lavoro se per paura ti lasci andare alla routine rischi di restare in conflitto con te.