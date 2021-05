Almanacco | Venerdì 7 Maggio: accadde oggi, oroscopo, santo e proverbio del giorno

Il 7 Maggio è il 127° giorno del calendario gregoriano, mancano 238 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: S. Flavia martire

Proverbio di Maggio

Maz, meis di mat, e di sumar

Traduzione dal dialetto modenese: "Maggio, mese dei matti e dei somari"

Accadde Oggi

1664 - Re Luigi XIV inaugura la reggia di Versailles

1864 - Guerra di secessione americana: L’Armata del Potomac, guidata dal generale Ulysses Grant, si sgancia dalla battaglia del Wilderness e si muove verso sud

1898 - Moti di Milano: il generale Bava Beccaris ordina all’esercito di sparare sulla folla che manifesta contro l’aumento del prezzo del pane. Secondo il governo 80 sono le vittime, oltre 300 secondo l’opposizione

1915 - Prima Guerra Mondiale: L’RMS Lusitania viene affondato da un U-Boot tedesco: 1198 persone perdono la vita

1952 - Geoffrey W.A. Dummer pubblica il concetto di circuito integrato, la base di tutti i computer moderni

1984 - Si verifica la prima delle due scosse principali del terremoto dell’Italia centro-meridionale ( la seconda avverrà quattro giorni dopo), con danni e vittime in Abruzzo, Lazio e Molise

1998 - La Apple Computer presenta l’IMac

2002 - Un MD-82 della China Southern Airlines precipita nel Mar Giallo

2020 - Una fuga di gas da un impianto chimico provoca tredici morti a Visakhapatnam, nell’Andhra Pradesh

Nati

Ruggero Deodato - regista e sceneggiatore italiano (7 Maggio 1939)

Barbara D'Urso - conduttrice televisiva (7 Maggio 1957)

Raimondo Vianello - fu attore, conduttore televisivo e sceneggiatore italiano (7 Maggio 1922)

Gianni Bisiach - giornalista, scrittore, medico oltre che regista, conduttore radiofonico e televisivo italiano (7 Maggio 1927)

Oroscopo del giorno

Le previsioni astrologiche segno per segno su amore, fortuna, lavoro e dell'oroscopo di Paolo Fox, in diretta tutte le mattine su Radio Lattemiele, per la giornata di venerdì 7 Maggio 2021:

Ariete. In amore cerca di fare piazza pulita dei vecchi pregiudizi. Sul lavoro invece possiamo dire che sei in una fase di recupero: è finita la fase negativa che ti ha accompagnato nel 2020, stai riacquistando forza.

Toro. Il sole nel segno fornisce alle coppie una grande creatività mentre Urano ti supporta nelle scelte più impegnative e difficili. Lavorativamente parlando è difficile capire esattamente cosa stia succenendo in questo momento nella tua vita: se non senti il desiderio di cambiare non farlo.

Gemelli. In amore per le coppie di lunga data ci sono in cantiere dei progetti importanti come la casa o i figli. Stai cavalcando un’onda positiva che potrà portarti lontano. Sul lavoro invece ti stai dando molto da fare, fai attenzioni alle relazioni che contano.

Cancro. Puoi recuperare qualche problematica nata di recente ed i progetti di lungo raggio sono favoriti. Conferme in arrivo nei prossimi giorni!

Leone. Oggi la Luna è favorevole e da domenica Venere non sarà più contraria: via libera ai sentimenti che in questo periodo hanno destato qualche preoccupazione di troppo. Periodo importante per tutti quelli che vogliono mettersi in gioco, con Marte in buon aspetto la voglia di ripartire si fa sentire.

Vergine. Le cose miglioreranno nel pomeriggio, questa mattina invece astieniti dalle polemiche inutili. Sul lavoro, anche se hai un contratto part-time, devi riconsiderare la tua posizione ed i tuoi ruoli.

Bilancia. Da questo pomeriggio la Luna è in opposizione, sii paziente. A cosa serve rivangare il passato? Lavorativamente parlando devi tenere sotto controllo le preoccupazioni e l’agitazione che può derivarne.

Scorpione. C’è un po' di amarezza nell’aria oggi. Sarà meglio trattare eventuali questioni in sospeso a partire da domenica. Sul lavoro sei un confuso, è come se stessi aspettando una conferma che tarda ad arrivare.

Sagittario. Mattinata sottotono, recupero dal pomeriggio. Un consiglio: fai attenzione alle discussioni banali. Sul lavoro oggi potrebbero venire al pettine delle difficoltà che stai affrontando.

Capricorno. Giornata discreta quella di oggi. Nel pomeriggio la Luna sarà dissonante, quindi le coppie che hanno dei problemi dovrebbero evitare i conflitti. Sul lavoro c’è qualche piccolo dubbio che verrà subito sciolto, non temere!

Acquario. Le relazioni nate in questo periodo potrebbero nel tempo diventare davvero qualcosa di profondo. Sul lavoro hai voglia di cambiare totalmente ed hai in cantiere progetti importanti.

Pesci. Questa giornata è utile per parlare ma attenzione alle parole di troppo. Lavorativamente parlando sono giornate in cui devi fare delle scelte e questo ti confonde. È probabile che tu debba affrontare qualche problema di troppo.