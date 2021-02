La CNN sbarca a Modena, Acetaia Giusti protagonista di "Stanley Tucci: Searching for Italy"

La più antica acetaia del mondo, l'Acetaia Giusti di Modena, sarà protagonista del nuovo programma firmato CNN Stanley Tucci: Searching for Italy.

Lo show di successo, del quale si sta già preparando una seconda stagione, racconta in sei episodi la ricca cultura enogastronomica del nostro paese volendo sfuggire agli sterili stereotipi che ci riducono a mero “Paese della pizza”.

Insieme a grandi nomi quali Osteria Francescana e Casa Maria Luigia, Acetaia Giusti è stata chiamata a rappresentare all’estero l’eccellenza della cultura enogastronomica emiliana attraverso la qualità dei suoi Aceti Balsamici di Modena.

Nell’episodio dedicato alla regione Emilia-Romagna, in onda domenica 28 febbraio, Stanley Tucci racconterà la tradizione dell’Aceto Balsamico di Modena attraverso una visita al museo dell’azienda seguita dalla degustazione degli iconici prodotti dell’acetaia. A fare

gli onori di casa e a guidare l’attore nel suo percorso di scoperta dell’Oro Nero di Modena sarà Claudio Stefani Giusti, amministratore delegato dell’Acetaia e rappresentante della 17esima generazione della famiglia che porta avanti la lunga tradizione dell’Aceto Balsamico di Modena da oltre 400 anni.

L’episodio andrà in onda domenica 28 febbraio ’21, alle ore 21 (Eastern US Time), e sarà disponibile in replica per gli abbonati sulla piattaforma streaming CNNgo.