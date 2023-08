Ad una Mamma di San Felice sul Panaro il premio Miss Mamma Italiana all'Alba

Proseguono in tutta Italia le selezioni per “Miss Mamma Italiana 2023”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 30° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

“Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia cronica, progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce quasi 4 milioni di donne fin dall'adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un'attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.

Una selezione diversa dalle altre, quella che si è tenuta, per la prima volta in 30 anni di vita del concorso, questa mattina (domenica 20 agosto), all’alba, sulla spiaggia dello stabilimento balneare Bagno Alvaro di Gatteo Mare. Le mamme in gara, sono scese in passerella, in abiti eleganti ed in tenuta mare, poi si sono cimentate in prove di abilità, che rappresentassero al meglio la loro personalità. La giuria ha proclamato vincitrice della selezione GIOVANNA ZAPPATERRA 42 anni, psicoterapeuta, di San Felice sul Panaro (MO), mamma di Gabriele di 4 anni. La fascia “Miss Mamma Italiana GOLD” (riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni), è andata a BARBARA PALMIERI, 52 anni, assistente alla poltrona in uno studio odontoiatrico, di San Mauro Mare (FC), mamma di Riccardo e Vittoria, di 27 e 18 anni; mentre la fascia “Miss Mamma Italiana EVERGREEN” (riservata alle mamme con più di 56 anni) è andata a GIULIA GIBIN, 58 anni, parrucchiera, di Porto Tolle (RO), mamma di Nicola di 34 anni e delle gemelle Sara ed Eleonora di 26 anni.

Queste le altre Mamme premiate che, insieme a Giovanna Zappaterra, si aggiudicano il pass di accesso per le Pre Finali Nazionali “Miss Mamma Italiana 2023”, in programma dal 7 al 10 settembre 2023 a Bellaria Igea Marina