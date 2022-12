Dieci biglietti d'oro nascosti nei panettoni artigianali: in palio un albero di ciliegio di Vignola

C'è tempo fino al 24 Dicembre per accaparrarsi un panettone artigianale e - allo stesso tempo - tentare di vincere uno dei 10 golden ticket nascosti all'interno della confezione. In palio, i fortunati vincitori avranno diritto ad un ciliegio in adozione gratuitamente per un anno, ovvero il corrispettivo di 10 kg di ciliegie di Vignola I.G.P.

La golosa iniziativa nasce dal progetto "Adotta un ciliegio" di Vignola, nato nel 2019 con l'obiettivo di riavvicinare le persone alla natura e alla terra dando la possibilità a chi adotterà di recarsi direttamente all'interno dei campi dell'azienda agricola Amidei Bettino. Dall'altra parte vi è la collaborazione con la pasticceria vignolese Tola Dolza di Fabio Fraulini, ubicata in pieno centro storico e celebre per la produzione di panettoni artigianali tradizionali e farciti.

I dieci golden ticket saranno abbinati ai panettoni di Tola Dolza per un tempo limitato, solamente dal 19 al 24 dicembre, un arco di tempo di sei giorni nel quale poter provare a vincere un ciliegio in adozione per un anno insieme all'acquisto di un panettone.