Adottare alberi per la riforestazione del Brasile, l'iniziativa dell'Associazione modenese

Quest’anno in occasione del Natale Modena diventa teatro di una particolare e nobile iniziativa. Se non avete ancora completato gli acquisti natalizi Modena Terzo Mondo offre la possibilità di scegliere un regalo del tutto particolare: l’adozione di un albero.

Nel 2020, in seguito ad un grave incendio che ha devastato ettari di foresta nativa della regione nord-est di Tapera dos Vital, Modena Terzo Mondo ha deciso di intervenire a sostegno delle comunità colpite con la realizzazione del progetto Renascer fornendo la possibilità di adottare gli alberi che saranno piantati per riforestare l’area. Come?

Per contribuire alla riforestazione di Tapera dos Vital si può richiedere il certificato di adozione di un albero scrivendo all’indirizzo mail projetorenascer.tapera@gmail.com

Oltretutto, sarà possibile ottenere detrazioni fiscali inserendo come causale del bonifico la dicitura “erogazione liberale”. L’anno seguente, in sede di dichiarazione dei redditi, si potrà ottenere parte del compenso speso per l’adozione.

Obiettivi del progetto Renascer

Produrre piantine di piante autoctone per recuperare aree di vegetazione distrutte dal fuoco

Acquisire piantine di piante autoctone tramite entità partner

Produrre piantine di specie foraggere da introdurre nei cortili produttivi delle famiglie

Condurre corsi di formazione sulla gestione della foresta Caatinga cercando di preservare e prevenire gli incendi

Condurre seminari sulla produzione di mangimi bilanciati fatti in casa, l'uso e lo stoccaggio di foraggi di Caatinga

Per ulteriori informazioni: modenaterzomondo.org