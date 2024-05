Una notte al Museo Ferrari per due persone, l'evento esclusivo lanciato da Airbnb

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Oggi Airbnb ha lanciato "Icone", una nuova categoria di esperienze offerte a livello internazionale in collaborazione con grandi grandi nomi della musica, del cinema, della televisione, dell'arte, dello sport e non solo.

Tra le 11 Icone appena lanciate, c'è anche quella creata in collaborazione con Ferrari, che dà la possibilità alle persone di dormire per una notte all’interno del Museo Ferrari di Maranello.

ll pilota e ambassador Ferrari Marc Gené, accoglierà infatti due appassionati del mondo delle quattro ruote per un soggiorno all'interno dell'iconica Sala delle Vittorie del Museo Ferrari a Maranello. Oltre al pernotto, l’esperienza include anche due biglietti con accesso VIP per assistere al Gran Premio di Imola, un'esperienza culinaria gourmet presso il ristorante Cavallin o e un giro in pista s ul circuito di Fiorano con lo stesso Marc Gené.

Le richieste di prenotazione per il soggiorno apriranno il 6 maggio e potranno essere inviate fino alle 08:59 del 9 maggio, mentre il soggiorno avrà luogo il 19 maggio. Ulteriori informazioni sono disponibili al link Airbnb.com/ferrari.

"Le Icone aprono porte per mondi che fino ad ora esistevano solo nella tua immaginazione - ha commentato Brian Chesky, co-fondatore e CEO di Airbnb - Mentre la vita diventa sempre più digitale, ci concentriamo sul portare più magia nel mondo reale. Con Icone, abbiamo creato le esperienze più straordinarie sulla Terra."