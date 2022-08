A Marano sul Panaro è possibile soggiornare in un Airstream circondati dalla natura

A Marano sul Panaro è possibile soggiornare in un Airstream - tipica roulotte statunitense - circondati dal verde paesaggio appenninico della valle del fiume Panaro.

Il rimorchio Airstream è di proprietà di Ruth e Paul, una coppia di viaggiatori che - una volta arrivati in Emilia Romagna e saggiato le prelibatezze locali - hanno deciso di comprare 30 ettari di terreno e gettare le fondamenta per la costruzione di un alloggio immerso nella tranquillità della natura.

"Mio marito ed io abbiamo deciso di trasferirci in Italia" - scrive Ruth su Airbnb - "e dopo molte ricerche abbiamo trovato questa proprietà situata in una bellissima location ma che necessitava di un restauro completo. Abbiamo vissuto nel nostro Airstream mentre i lavori venivano eseguiti e ci siamo innamorati ogni giorno di più dei panorami in continuo cambiamento".

"L'Emilia Romagna ha, a nostro avviso, alcuni dei migliori cibi d'Italia - che si tratti del Prosciutto di Parma, dell'Aceto Balsamico di Modena o del Parmigiano Reggiano - e la gente del posto ama offrirti e guidarti nelle tue scelte. Abbiamo oltre 20 acri di terreno, che offrono panorami ininterrotti e un'opportunità per il relax totale, e avendo entrambi gestito le nostre attività in passato, sappiamo quanto sia importante allontanarsi da tutto a volte".

Un Airstream come casa: quali servizi offre la tipica roulotte americana

Il rimorchio Airstream è abitabile e offre tutti i comfort di una casa: cucina attrezzata con forno a microonde e frigo-congelatore, bagno con doccia e lavandino e una scenografica camera da letto con vista sulla vallata dalle finestre panoramiche. Vi sono inoltre una zona pranzo e una terrazza esterna, luogo all'insegna del relax.

Qui il link per vedere l'alloggio di Ruth e Paul su Airbnb