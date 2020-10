"Albachiara" icona di 45 anni di radio, Vasco trionfa sempre

Per festeggiare i 45 anni della radio privata in Italia, domenica scorsa si è svolto l'evento "I Love My Radio", che ha riunito molte piattaforme nazionali. Milioni i voti degli ascoltatori che nei mesi scorsi sono stati interpellati per scegliere il brano preferito tra i 45 scelti per rappresentare la storia del nostro Paese attraverso la canzone.

A trionfare - c'era da immaginarlo - "Albachiara" di Vasco Rossi, pubblicata sul lato B dell’album “Non siamo mica gli Americani” il 30 aprile 1979.

Lo stesso Vasco ha commentato così la vittoria: