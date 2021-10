Presentato "Alla Luciano", un libro contenente le ricette preferite del tenore modenese

Nel giorno dell’anniversario della nascita di Luciano Pavarotti, il 12 Ottobre, è stato presentato nella Casa Museo Pavarotti, un libro che raccoglie le ricette dei piatti, della tradizione modenese e non, prediletti dal tenore, che soleva cucinare per sé e per la sua famiglia.

“Alla Luciano” - è il titolo del volume curato da Nicoletta Mantovani, vedova di Pavarotti e presidente della Fondazione Pavarotti. Al suo interno, 24 ricette selezionate rispecchiano la creatività e la fantasia culinarie del tenore sfidando il lettore in particolari accostamenti, come le pennette rigate con melone e menta, ma riprendono anche le ricette cardine della cucina delle “rezdore”, quella in cui la pasta fresca è rigorosamente tirata a mano cun la canèla.

Il volume è inoltre corredato da fotografie di Gianluca Camporesi con il coordinamento editoriale di Serena Belladelli. E’ disponibile all’acquisto presso la Casa Museo Luciano Pavarotti a Modena, Stradello Nava nr. 6