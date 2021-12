Alle Tattoo "dipinge" il successo di Verstappen, tante richieste dopo il titolo iridato

Alle Tattoo racconta l'effetto che ha avuto la vittoria di Max Verstappen nel mondiale di Formula 1. "Già nell'immediato dopo gara che ha consacrato campione del mondo il pilota della Red Bull sono iniziate ad arrivare telefonate da tutta Italia per persone di ogni età che hanno avuto il desiderio di tatuarsi logo/numero/nome o data dell'evento di Domenica 12 Dicembre 2021".

Il tatuatore solierese conferma la passione e la speranza di tantissimi giovani di avere il pilota olandese alla Ferrari: "Non vedevo un affetto così grande per un pilota da quando Schumacher arrivò a Maranello. Devo ammettere che anche io, girando spesso tra i circuiti di motomondiale e F1, mi sono esaltato in questi ultimi due gran premi; ho avuto il piacere di scambiare 2 chiacchiere con Max e devo dire che ha un carisma incredibile ed è facile per i ragazzi immedesimarsi in lui".

Tra i tatuaggi particolari che ha fatto in questi giorni Alle Tattoo, spiccano senza dubbio la scritta "AMO MAX" , il logo con il numero 33 e la scritta "F1 WORLD CHAMPION 2021"