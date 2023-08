In vacanza dal Wisconsin, si fanno tatuare un tortellino con la scritta "Magna e tes"

Dall'apertura il Mat75 museo del tatuaggio - ideato e realizzato dall'artista Alle Tattoo - ha avuto tanti appassionati che sono passati a visitarlo. Oltre al suo scopo principale di divulgare l'arte del tatuaggio nella sua modernità un'altro obiettivo del Mat75 è quello di diffondere e far conoscere i prodotti tipici emiliano romagnoli a 360°, dal cibo alle tradizioni.

Dal museo del tatuatore solierese arriva anche la storia di due donne del Wisconsin che, conoscendo Alle Tattoo tramite TikTok, sono venute a visitarlo e hanno "portato a casa" come ricordo il tatuaggio di un tortellino con la frase tipica dialettale "Magna e tes". Il tatuaggio porta la tradizione in giro per il mondo e il tortellino arriva anche in Wisconsin, dove curiosamente esiste un paese chiamato proprio Modena.

Il museo del tatuaggio, che richiama tanti stranieri appassionati di musica e sport che possono vedere cimeli introvabili e ascoltare storie dei personaggi che hanno donato oggetti da esporre, sta prendendo forma con pezzi originali che si collegano al mondo del tatuaggio. Ultimo, per l'area nerd, è stato il fumetto di Spiderman autografato da Stan Lee.