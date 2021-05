Almanacco | Martedì 11 Maggio: accadde oggi, oroscopo, proverbio e santo del giorno

Il Siam cambia nome in Thailandia, il supercomputer giocatore di scacchi della IBM sconfigge il campione del mondo Garry Kasparov, si festeggia san Fabio: avvenimenti, ricorrenze, oroscopo segno per segno del giorno 11 maggio

Martedì 11 Maggio è il 131° giorno del calendario gregoriano, mancano 234 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: S. Fabio

Proverbio di Maggio

Maggio per quanto bello, salva un granello di ghiaccio; un po' per San Pancrazio, un po' per San Servazio e il resto per San Bonifazio

Accadde Oggi

1812 - Il primo ministro britannico Spencer Perceval viene assassinato da un banchiere fallito nei corridoi della Camera dei Comuni

1860 - Giuseppe Garibaldi sbarca con i Mille a Marsala

1912 - Viene pubblicato il Manifesto tecnico della letteratura futurista, scritto da Filippo Tommaso Marinetti, il fondatore del movimento del Futurismo

1928 - Il primo servizio di televisione analogica viene inaugurato dalla WGY a Schenectady

1949 - Il Siam cambia il suo nome in Thailandia

1997 - Deep Blue, il supercomputer giocatore di scacchi della IBM, sconfigge di nuovo il campione del mondo Garry Kasparov

2016 - In Italia la Camera dei deputati approva in via definitiva la legge sulle unioni civili (372 favorevoli, 51 contrari e 99 astenuti), che viene promulgata nove giorni dopo dal Presidente della Repubblicacome legge 20 maggio 2016, n. 76

Nati

Alessandro Cattelan - conduttore televisivo, conduttore radiofonico e scrittore italiano (11 maggio 1980)

Alessandro Besentini - attore comico che fa coppia con Francesco Villa, Ale e Franz (11 maggio 1971)

Anita Hegh - attrice australiana (11 maggio 1972)

Camillo Mastrocinque - e' stato un regista, sceneggiatore ed attore italiano (11 maggio 1901)

Oroscopo del giorno

Le previsioni astrologiche segno per segno su amore, fortuna, lavoro e dell'oroscopo di Paolo Fox, in diretta tutte le mattine su Radio Lattemiele, per la giornata di martedì 11 Maggio 2021

Ariete. Settimana interessante per le relazioni, non è necessario spingerti ad amare, se senti che qualcuno ti piace tu ti butti. Nel lavoro sarebbe il caso di concentrarsi su progetti che ti portano lontano.

Toro. Pare proprio che tu abbia voglia di innamorarti: bisogna ricordare che Venere non è già nel tuo segno. Nel lavoro c’è una carica di energia positiva che ti sostiene, puoi superare anche i problemi.

Gemelli. Potresti ritrovare un amore perduto.. le uniche incertezze potrebbero nascere per chi ha vissuto una separazione, in tal caso bisognerà aspettare il 20 per un incontro. Nel lavoro devi mettere a punto dei progetti nuovi ma è un momento giusto per farlo.

Cancro. La situazione è agitata in quei rapporti d’amore che sono condizionati dalla noia. Nel lavoro la situazione migliora, vorresti cambiare, metterti in gioco ma ci sono problemi ancora di soldi.

Leone. Attenzione alle parole, ai gesti e soprattutto massima prudenza delle relazioni che hanno già problemi. Nel lavoro rifletti prima di parlare, evita complicazioni.

Vergine. Se ci sono problemi bisogna affrontarli subito, la Luna è favorevole e ti aiuterà. Nel lavoro in questi giorni è lo stress a crearti problemi; possibili difficoltà a concentrarti e nei rapporti con gli altri.

Bilancia. E’ il momento giusto per fare conoscenza, sono tantissimi i pianeti favorevoli. Nel lavoro molti soldi sono stati spesi per la famiglia, comunque le prospettive restano buone.

Scorpione. Non agitare troppo le acque in amore! Nel lavoro se c’è da chiarire qualcosa forse è meglio rimandare a… lunedì 17.

Sagittario. La giornata nel complesso è positiva ma non fare scelte avventate in amore. Nel lavoro oggi sarà meglio osservare piuttosto che agire, le tue idee sono vincenti hai solo bisogno di tempo.

Capricorno. La Luna è favorevole e Venere neutrale: in questo mese si può giocare il futuro di un amore. Nel lavoro se c’è da risolvere qualcosa meglio muoversi in questo periodo.

Acquario. Si riparte dopo un periodo difficile: la Luna dissonante parla di distanze da colmare.. come se la persona che ami fosse lontana da te. Nel lavoro sono giornate positive, da domani situazione favorevole per gli incontri.

Pesci. Se devi dimenticare una persona forse è meglio farlo al più presto per ripartire. Nel lavoro se sei in attesa di una a chiamata è possibile che ci sia qualche problema!