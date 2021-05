Almanacco | Mercoledì 12 Maggio: accadde oggi, oroscopo, santo e proverbio del giorno

Mercoledì 12 Maggio è il 132° giorno del calendario gregoriano, mancano 233 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: San Pancrazio

Proverbio di Maggio

Maggio per quanto bello, salva un granello di ghiaccio; un po' per San Pancrazio, un po' per San Servazio e il resto per San Bonifazio

Accadde Oggi

1497- Papa Alessandro VI scomunica Girolamo Savonarola

1820- Nasce a Firenze Florence Nightingale: infermiera, epidemiologa britannica, fondatrice dell'infermieristica moderna o nursing

1832 - Al Teatro della Cannobiana di Milano prima rappresentazione de "L’elisir d’amore” di Gaetano Donizetti

1881- La Tunisia diventa un protettorato francese

1957 - Incidente durante la Mille Miglia che uccide il pilota Alfonso de Portago, il copilota Edmund Nelson e 10 spettatori

1995 - Cardano al Campo: all'età di 47 anni muore per arresto vardiocircolatorio la cantante italiana Mia Martini

2008 - Un terremoto di grado 7.8 della scala Richter devasta la Cina

2016 - Brasile: la presidente Dilma Rousseff viene sospesa dalle funzioni di governo per impeachment

2017 - Un attacco Ramsonware coinvolge milioni di computer nel mondo: maggiormente colpiti i sistemi informatici della sanità inglese e la società telefonica spagnola

Nati

Marco Costantini - è stato incisore italiano (12 Maggio 1915)

Ving Rhames - attore statunitense (12 Maggio 1959)

Lindsay Crouse - attrice statunitense (12 Maggio 1948)

Pierre Morel - regista francese (12 Maggio 1964)

Oroscopo del giorno

Le previsioni astrologiche segno per segno su amore, fortuna, lavoro e dell'oroscopo di Paolo Fox, in diretta tutte le mattine su Radio Lattemiele, per la giornata di mercoledì 12 Maggio 2021

Ariete: Oggi la fase lunare ti influenza e sembra che tu sia perdendo il controllo su te stesso. Ma stai tranquillo: cerca di accettare la situazione e di abbattere i muri per poter iniziare un nuovo percorso. Forza!

Toro: Ora sei molto più concentrato e sai bene cosa vuoi fare. Ma non ti preoccupare se oggi la giornata non andrà come vorresti, perché l’equilibrio tornerà domani. Stai sereno!

Gemelli: Caro Gemelli, sei diviso e non sai che strada prendere. Lasciar perdere ti sembra la decisione migliore, sei stanco di combattere e reagire e stai aspettando una nuova opportunità. C’è chi ti costringerà a piegarti, a stare zitto, quindi porta pazienza!

Cancro: Buone notizie perché oggi sei molto creativo e sarai in grado di trasformare questa giornata. Ma occhio perché potrai avere degli ordini dal tuo capo o potresti anche dedicarsi a una cosa che ti interessa poco!

Leone: Oggi potresti avere qualche problemino con chi non viaggia sulla tua stessa lunghezza di pensiero, ma l’epilogo della giornata potrebbe essere decisamente piacevole. Non temere e non avere paura delle reazioni forti. Tutto il contrario. Cerca di accettarti così come sei, impara dalle esperienze!

Vergine: Oggi sei molto più empatico e sensibile sul posto di lavoro e sei in grado di stare in gruppo. Cerca di essere sempre ambizioso, ma di non farne un’ossessione. Fai attenzione ai consigli che ti vengono dati dai tuoi colleghi e sii sempre critico con te stesso!

Bilancia: Tu cerchi di essere sempre positivo e sei alla ricerca della verità. Ma prova a prendere in considerazione tutte le possibilità che hai prima di fare una scelta.

Scorpione: Sei preoccupato e sei alla ricerca della persona giunta per sfogarti e lasciarti andare. Sei stanco perché sembra che nessuno sia attento a te, ti senti respinto, ma questo non è il momento per piangersi addosso. Stai calmo perché presto arriverà chi ti saprà aiutare e consolare!

Sagittario: Sei un po’ in balia del vento e le tue emozioni oscillano da una parte all’altra. Cosa succederà? Un’idea diventare importante?

Capricorno: Sei ottimista, ma questo non durerà per sempre. C’è chi non è in grado di capire cosa vuoi fare, ma tu devi pensare a seguire te stesso e a mettere da parte le regole del gioco. Tutto andrà per il verso giusto!

Acquario: Hai sempre dato il meglio per risolvere ogni cosa e ora sei stanco, ma in realtà sei anche in forma per studiare nei dettagli un piano e pensare al futuro!

Pesci: Oggi non hai bisogno di indossare nessuna maschera: gli altri ti vedono esattamente come sei. Se sei stanco e lo darai a vedere, nessuno ti farà lavorare di più, ma occhio a come ti muovi!