Almanacco | Giovedì 13 Maggio: accadde oggi, oroscopo, proverbio e santo del giorno

Parte da piazzale Loreto a Milano il primo Giro D’Italia, nel circuito di Silverstone prende il via la prima gara di Formula 1 della storia, si festeggia Santa Domenica: avvenimenti, ricorrenze, oroscopo segno per segno del giorno

Giovedì 13 Maggio è il 133° giorno del calendario gregoriano, mancano 232 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: S. Domenica

Proverbio di Maggio

Aprile fa il fiore e a maggio si ha il colore

Accadde Oggi

1830 - L'Ecuador ottiene l'indipendenza

1880 - New Jersey. A Menlo Park, Thomas Edison esegue il primo test di una ferrovia elettrica

1888 - Il Brasile abolisce la schiavitù

1909 - Parte da piazzale Loreto a Milano il primo Giro D’Italia, 8 tappe per 2448 km, vincerà Luigi Ganna

1950 - Nel circuito di Silverstone prende il via la prima gara di Formula 1 della storia: il titolo mondiale andrà all'italiano Nino Farina

1978 - Italia, entra in vigore la legge che abolisce i manicomi (Legge Basaglia)

1981 - Mehmet Ali Agca tenta di assassinare Papa Giovanni Paolo II in Piazza San Pietro a Roma

2004 - India, l'italiana Sonia Maino, vedova di Rajiv Gandhi, vince le elezioni in India. Pochi giorni dopo, però, rinuncerà alla candidatura alla carica di primo ministro per le sue origini straniere in favore di Manmohan Singh, eletto premier il 19 maggio

Nati

Bice Valori - è stata attrice e comica italiana (13 Maggio 1927)

Robert Pattinson - attore inglese (13 Maggio 1986)

Joe Johnston - all'anagrafe Joseph Eggleston Johnston, e' un regista, produttore cinematografico statunitense (13 Maggio 1950)

Candice Accola - attrice e cantante statunitense. Conosciuta per il ruolo di Caroline Forbes che ha interpretato nella serie The Vampire Diaries (13 Maggio 1987)

Oroscopo del giorno

Le previsioni astrologiche segno per segno su amore, fortuna, lavoro e dell'oroscopo di Paolo Fox, in diretta tutte le mattine su Radio Lattemiele, per la giornata di giovedì 13 Maggio 2021:

Ariete. Buone notizie per l’amore, tra l’altro con una persona nata sotto il segno dei Gemelli potresti vivere una bella storia. Vuoi lasciarti andare, ma devi anche superare un ostacolo. Sul lavoro, ora potresti cambiare occupazione e iniziare anche qualcosa di nuovo!

Toro. Buone notizie per l’amore: con i nati sotto il segno dei Gemelli può nascere una bella intesa, ma occhio agli ex. Sul lavoro, sei un po’ agitato e hai Giove e Saturno contrari. Cerca di mantenere la calma e di non mollare!

Gemelli. Luna, Mercurio e Venere sono dalla tua parte, ottime notizie per l’amore. Sul lavoro, non pensare in negativo ora!

Cancro. Le stelle ora sono promettenti e chi sta insieme da tempo può anche fare dei progetti importanti. Sul lavoro, buone notizie in vista!

Leone. Per i sentimenti la situazione è un po’ particolare, potresti avere dei ripensamenti. Sul lavoro, ora cerca di gestire tutto con positività anche se non sono mancati dei problemi in passato. E’ meglio accontentarti di quello che arriva anziché innervosirsi!

Vergine. Venere e Luna sono dissonanti e l’amore risente molto di questo. Sul lavoro, se sei alla ricerca di una gratifica è meglio aspettare la prossima settimana!

Bilancia. Luna, Mercurio, Venere, Giove e Saturno sono dalla tua parte e questo significa che per l’amore tutto va a gonfie vele, approfittane. Sul lavoro, nell’aria c’è dell’agitazione, ma se hai iniziato un progetto presto potresti avere una bella notizia!

Scorpione. Cerca di mantenere la calma e di rimandare a lunedì prossimo un confronto, ora è meglio evitare le discussioni in amore. Sul lavoro, il momento è delicato: accetta quello che ti propongono, cerca di non aprire vertenze e contenziosi!

Sagittario. Luna e Venere sono opposti, meglio mantenere la calma in amore. Sul lavoro, cerca di affrontare tutti i problemi!

Capricorno. Le coppie meno stabili potranno avere delle incomprensioni e delle complicazioni nel weekend. Sul lavoro, sei indeciso e non sai quale strada percorrere!

Acquario. La Luna è favorevole e ora è arrivato il momento di parlare, di approfittare di queste belle occasioni. Sul lavoro, momento molto positivo: inizia a progettare in vista del futuro!

Pesci. In amore ci sono troppe polemiche, meglio allontanare le discussioni. Sul lavoro, sei stanco, ma potrebbe anche essere che un collaboratore ti faccia arrabbiare. Occhio!