Almanacco | Venerdì 14 Maggio: accadde oggi, oroscpo, proverbio e santo del giorno

Venerdì 14 Maggio è il 134° giorno del calendario gregoriano, mancano 231 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: San Mattia

Proverbio di Maggio

Maggio fresco e casa calda, la massaia sta lieta e balda

Accadde Oggi

1796 – Edward Jenner somministra la prima vaccinazione anti-vaiolo

1900 – Le Olimpiadi estive del 1900 si aprono a Parigi, Francia

1926 – Il dirigibile Norge completa la trasvolata transartica, giungendo a Teller, in Alaska

1931 – Bologna: al Teatro Comunale Arturo Toscanini viene preso a schiaffi da un gruppo di fascisti per essersi rifiutato di suonare Giovinezza, l'inno fascista

1948 – Israele si dichiara Stato indipendente e viene istituito un governo provvisorio

1973 – Viene lanciata Skylab, la prima stazione spaziale degli Stati Uniti

1995 - Tenzin Gyatso, il quattordicesimo Dalai Lama, proclama Gedhun Choekyi Nyima (6 anni), come l'undicesima reincarnazione del Panchen Lama

2004 - Viene messa in circolazione la prima moneta commemorativa da 2 euro: la Grecia dedica la moneta alle Olimpiadi di Atene

2018 – Viene inaugurata l'ambasciata statunitense a Gerusalemme; degli scontri a Gaza organizzati in segno di protesta, provocano la morte di 55 palestinesi

Nati

Valeria Marini - attrice, showgirl e stilista italiana (14 Maggio 1967)

Cate Blanchett - attrice australiana (14 Maggio 1969)

George Lucas - regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense (14 Maggio 1944)

Olly Murs - cantautore britannico (14 Maggio 1984)

Waheeda Rehman - attrice indiana. Si tratta di uno dei volti piu' famosi di Bollywood (14 Maggio 1936)

Oroscopo del giorno

Le previsioni astrologiche segno per segno su amore, fortuna, lavoro e dell'oroscopo di Paolo Fox, in diretta tutte le mattine su Radio Lattemiele, per la giornata di giovedì 13 Maggio 2021:

Ariete. Se in amore qualcosa turba i vostri pensieri, sarà il caso di parlarne in questa giornata di venerdì. Sul lavoro, nonostante la crisi generale, c’è qualcosa di buono in questo cielo.

Toro. Per quanto riguarda l’amore, il fine settimana porta un buon recupero. Sul lavoro devi prenderti il tempo che ti serve prima di agire.

Gemelli. Se è molto tempo che non scatta la scintilla, è arrivato il momento di voltare pagina. Sul lavoro, grazie a una nuova proposta, si potrà cavalcare l’onda della novità.

Cancro. In amore è arrivato il momento di rimettersi in gioco, mentre sul lavoro è necessario prestare molta attenzione alle decisioni da prendere.

Leone. Il fine settimana vi porterà qualche consiglio ma farà sorgere anche dei dubbi per quanto riguarda i sentimenti. Il lavoro procede bene grazie a una crescente autostima.

Vergine. Venere ha cominciato con un transito particolare e questo ti porta a essere poco tollerante nelle discussioni. Anche sul lavoro, dovrai portare pazienza.

Bilancia. Se in amore c’è stata una crisi, oggi qualcosa potrebbe cambiare. Sul lavoro è arrivato il momento di cambiare e guardarsi un po’ intorno.

Scorpione. La Luna non è più opposta. Le divergenze vanno risolte il prima possibile. In ambio lavorativo non sei del tutto appagato: alcune difficoltà ti mettono in crisi.

Sagittario. La Luna è in opposizione da un po’ di giorni, ma tu non devi demordere. Sul lavoro, quella di oggi, è una giornata da prendere con la giusta carica.

Capricorno. Le divergenze che ci sono nella coppia, potranno essere risolte con una buona comunicazione. Sul lavoro, a causa della tua distrazione, potresti commettere qualche errore.

Acquario. Gli incontri di queste giornate saranno molto interessanti per il futuro. Questo vale sia per l’ambito amoroso che per quello lavorativo.

Pesci. Prima di dire qualsiasi cosa, pensaci bene e cerca di pesare le parole. Sul lavoro, la stanchezza si fa sentire: il tuo nervosismo deriva anche da questo.