Almanacco | Mercoledì 26 luglio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Mercoledì 26 Luglio è il 207° giorno del calendario gregoriano, mancano 158 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: Sant’Anna

Proverbio di Luglio

La pioggia di Sant’ Anna è una manna

Accadde oggi

1953 – Fidel Castro guida un attacco infruttuoso alla caserma della Moncada, dando il via alla Rivoluzione cubana

1956 - Il leader egiziano Gamal Abd el-Nasser nazionalizza il Canale di Suez, attirandosi il biasimo internazionale

1968 – Guerra del Vietnam: Il leader dell'opposizione sudvietnamita, Truong Dinh Dzu, viene condannato a cinque anni di lavori forzati per aver proposto la formazione di un governo di coalizione come metodo per muoversi verso la fine della guerra

1970 – Matrimonio di Al Bano e Romina Power

1983 – L'intensa ondata di calore che interessa gran parte dell'Europa fa registrare in molte città italiane le temperature più elevate della storia; a Firenze la massima raggiunge +42,6 °C

2005 – A Mumbai cadono in 24 ore 99,5 centimetri di pioggia provocando allagamenti che uccideranno 1.094 persone

2016 – Hillary Clinton diventa la prima donna di uno dei due maggiori partiti politici statunitensi a poter correre per la presidenza degli Stati Uniti

Compleanni

Sandra Annette Bullock - attrice, regista e produttrice cinematografica statunitense (26 Luglio 1964)

Damiano Russo - attore italiano (26 Luglio 1983)

Michael Philip Jagger - cantautore, musicista e attore inglese, componente e storico frontman dei Rolling Stones (26 Luglio 1943)

Per rimanere aggiornato anche sulle previsioni in amore, fortuna e lavoro del tuo segno zodiacale, non perdere l'oroscopo giornaliero di Paolo Fox