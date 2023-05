Almanacco | Venerdì 26 maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Venerdì 26 Maggio è il 146° giorno del calendario gregoriano. Mancano 219 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: San Filippo

Proverbio di Maggio

Quando piove per San Filippo il povero non ha bisogno del ricco

Accadde Oggi

1906 – Viene inaugurato a Londra il Vauxhall Bridge

1923 – Comincia la prima 24 Ore di Le Mans

1969 - Programma Apollo: l'Apollo 10 rientra sulla Terra dopo un test di otto giorni di tutti i componenti necessari per l'imminente primo sbarco dell'uomo sulla Luna

1986 – La Comunità Europea adotta la Bandiera europea

2003 – Solo tre giorni dopo il record precedente, lo Sherpa Lakpa Gelu scala l'Everest in 10 ore e 56 minuti. Il ministero del turismo del Nepal confermerà il record nel luglio dello stesso anno

2004 – Il New York Times pubblica un'ammissione di errore giornalistico, riconoscendo la parzialità dei suoi reportage e la mancanza di scetticismo verso le fonti, per quanto riguarda le rivelazioni sulle armi di distruzione di massa, che hanno aiutato a promuovere la Guerra in Iraq del 2003

Compleanni

Alberto Di Stasio - attore e regista italiano (26 Maggio 1950)

Helena Bonham Carter - attrice inglese (26 Maggio 1966)

Luca Toni - un calciatore italiano. Campione del Mondo con la Nazionale nel 2006 (26 Maggio 1977)

Shannon Kenny - attrice australiana (26 Maggio 1971)

