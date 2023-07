Almanacco | Venerdì 28 luglio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Venerdì 28 Luglio è il 209° giorno del calendario gregoriano, mancano 156 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: San Vittore

Proverbio di Luglio

Quando sol est in Leone pone mulier in cantone bibe vinum con sifone

Accadde oggi

1914 – Scoppia la Prima guerra mondiale: l'Austria-Ungheria dichiara guerra alla Serbia, dopo che questa non è riuscita a rispettare tutte le condizioni dell'ultimatum del 23 luglio, posto dall'Austria-Ungheria a seguito dell'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando per mano del nazionalista serbo Gavrilo Princip.

1965 – Guerra del Vietnam: il presidente statunitense Lyndon B. Johnson annuncia il suo ordine di incrementare il numero di truppe statunitensi nel Vietnam del Sud da 75.000 a 125.000

1980 - Pietro Mennea vince i 200 metri alle Olimpiadi di Mosca

1984 – Cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi di Los Angeles

1992 – Mary J. Blige pubblica il suo album What's the 411?. Viene considerato come l'album che dà il via a un nuovo genere, l'hip-hop soul

1998 – Scandalo Lewinsky: l'ex-stagista della Casa Bianca, Monica Lewinsky riceve l'immunità in cambio della sua testimonianza di fronte al grand jury, circa le sue relazioni con il presidente Bill Clinton

2013 - Strage del viadotto Acqualonga: un pullman carico di turisti precipita da un viadotto della A16 causando 40 morti; è il sinistro stradale il più grave avvenuto in Italia.

2017 – Il primo ministro del Pakistan Nawaz Sharif viene rimosso dal suo incarico dalla Corte suprema del Pakistan con l'accusa di corruzione

Compleanni

Alessandro Bergonzoni - comico, scrittore, autore e attore di teatro italiano (28 Luglio 1958)

Luca Giorgio Barbareschi - attore, regista e politico italiano (28 Luglio 1956)

Massimiliano Max Giusti - attore, comico, conduttore televisivo ed imitatore italiano (28 Luglio 1968)

Simone Montedoro - attore italiano, diventato popolare per aver interpretato il Capitano Giulio Tommasi nella serie Don Matteo (28 Luglio 1973)

