Almanacco | Sabato 8 Maggio 2021: accadde oggi, oroscopo, proverbio e santo del giorno

L’8 Maggio è il 128° giorno del calendario gregoriano, mancano 237 giorni alla finde dell’anno.

Santo del giorno: S. Vittore martire

Proverbio di maggio

Mazz zardinir, graner alzir; mazz sòtt, graner par tòtt

Traduzione dal dialetto modenese: Il maggio piovoso fa bene al giardino ma tiene leggero il granaio perchè il grano matura male. Il maggio asciutto riempie il granaio e di grano ce ne sarà per tutti.

Accadde Oggi

1222 - L'undicenne Enrico VII viene incoronato re di Germania ad Aquisgrana dall'arcivescovo Engelberto di Berg, suo tutore

1429 - Guerra dei cent'anno: Giovanna d'Arco, alla testa delle armate francesi, pone fine all'assedio di Orlèans, liberando la città dall'esercito inglese e segnando il passaggio dalla terza alla quarta fase della guerra

1527 - Sebastiano Caboto inizia la navigazione del fiume Paranà. E' il primo europeo a farlo

1721 - Michelangelo Conti è eletto Papa dal Conclave del 1721 e prende il nome di Innocenzo XIII.

1974 - Il Regime del Terrore ghigliottina in un solo giorno 28 fermiers généraux, tra cui il chimico Antoine Lavoisier

1877 - La squadra guidata dall'archeologo tedesco Ernst Curtius, durante una campagna di scavi a Olimpia, riporta alla luce l'Hermes con Dioniso di Prassitele dall'Heraion

1933 - Mohandas Gandhi inizia un digiuno di 21 giorni per protestare contro l'oppressione britannica in India

1943 - Seconda guerra mondiale: quasi alla fine della campagna di Tunisia, la 334a Divisione di fanteria dell'esercito tedesco è costretta ad arrendersi all'avanzata alleata presso Capo Bon

1970 - I Beatles pubblicano il loro dodicesimo e ultimo album, Let it Be

1971 - La NASA lancia la sonda Mariner 8, il cui scopo è di raggiungere l'orbita di Marte ma che cade nell'oceano Atlantico

2010 - In Costa Rica Laura Chinchilla Miranda presta giuramento come Presidente della Repubblica, diventando la prima donna a ricoprire tale carica nel paese

Nati

Enrique Iglesias - cantante, attore, produttore discografico spagnolo ( 8 maggio 1975)

Tony Sperandeo - attore italiano ( 8 maggio 1953)

Darren Hayes - cantautore australiano ( 8 maggio 1972)

Cristina Comencini - regista, sceneggiatrice, drammaturga e scrittrice italiana ( 8 maggio 1956)

