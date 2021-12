Almanacco | Sabato 1 Gennaio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

1788 - Viene pubblicata la prima edizione del The Times.

1801 - Giuseppe Piazzi scopre il primo pianeta nano, Cerere (all'epoca considerato asteroide).

1818 - Mary Shelley pubblica Frankenstein o il moderno Prometeo.

1851 - Viene emesso il primo francobollo in Italia.

1863 - Abraham Lincoln dichiara il Proclama di emancipazione (abolizione della schiavitù).

1882 - Apertura della galleria ferroviaria del San Gottardo.

1894 - Nasce la Banca d'Italia.

1898 - New York si annette territori delle contee circostanti, creando la Città della Grande New York. La città è geograficamente divisa in cinque borough: Manhattan, Brooklyn, Queens, The Bronx, e Staten Island

1913 - Giovanni Papini e Ardengo Soffici fondano a Firenze la rivista letteraria Lacerba

1934 - Alcatraz diventa una prigione federale

1942 - Ventisei nazioni firmano la Dichiarazione delle Nazioni Unite

1946 - Viene nazionalizzata la compagnia che diventerà Air France con il nome Société Nationale Air France

1948 - Entra in vigore la Costituzione della Repubblica Italiana. Enrico De Nicola diventa il primo presidente della Repubblica Italiana

1958 - Fondazione della Comunità economica europea (CEE)

1959 - Cuba: Fulgencio Batista viene rovesciato da Fidel Castro

1971 - La pubblicità delle sigarette viene bandita dalle televisioni statunitensi

1977 - Italia: terminano ufficialmente le trasmissioni di Carosello e la Rai passa agli spot pubblicitari attuali

1993 - La Cecoslovacchia si divide e nascono Slovacchia e Repubblica Ceca

1995 - Prende vita la World Trade Organization (WTO), l'Organizzazione mondiale del commercio

2002 - L'euro diventa la moneta ufficiale di 12 paesi dell'Unione europea, tra cui l'Italia

2005 - Italia: dopo 143 anni finisce il servizio militare obbligatorio

2017 - Assalto armato in un night club di Istanbul con 39 vittime

2018 - L'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti sono i primi paesi del Golfo Persico ad impostare l'IVA su alcuni prodotti