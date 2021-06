Almanacco | Martedì 1 Giugno: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Martedì 1 Giugno è il 152° giorno del calendario gregoriano, mancano 213 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: San Giustino

Proverbio di Giugno

Ai prins di Jugn, la sesule tal pugn

Accadde Oggi

1215 – Zhongdu (odierna Pechino), la capitale del regno di Jin, cade per mano dei mongoli di Gengis Khan

1307 - Fra Dolcino, dopo essere stato costretto ad assistere al supplizio dell'amata Margherita Boninsegna e dopo devastanti torture, viene arso sul rogo a Vercelli

1479 – Viene fondata l'Università di Copenaghen

1495 – Il frate John Cor registra il primo lotto conosciuto di Scotch whisky

1774 – Rivoluzione americana: il governo della Gran Bretagna ordina la chiusura del porto di Boston, Massachusetts

1815 – Napoleone Bonaparte giura fedeltà alla Costituzione francese

1869 – Thomas Edison riceve il brevetto per la sua macchina elettiva elettrica

1942 – Seconda guerra mondiale: il giornale di Varsavia Liberty Brigade pubblica le prime notizie riguardo all'esistenza dei campi di concentramento

1958 - Charles de Gaulle viene richiamato dalla pensione per guidare la Francia per decreto per un periodo di sei mesi

1967 – Viene pubblicato in Inghilterra Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dei Beatles

1994 – Armando Calderón diventa presidente di El Salvador

1997 – Hugo Banzer vince le elezioni presidenziali boliviane

2003 – La Cina inizia a riempire il bacino dietro la massiccia Diga delle Tre Gole, innalzando il livello dell'acqua di oltre 100 metri

2009 - Un Airbus A330-200 di Air France, partito da Rio de Janeiro e diretto a Parigi, con a bordo 228 persone, tra queste 10 italiani, scompare dai radar brasiliani alle ore 8 circa. La settimana dopo vengono ritrovati i primi resti del velivolo: nessun superstite

Nati

Morgan Freeman - nato a Memphis, in Tennessee, il 1 giugno 1937 e' un attore e produttore molto noto. Ha recitato in diversi i film tra cui The Dark Knight Rises con Christian Bale e Tom Hardy, Red con Bruce Willis e Mary Louise Parker, Invictus con Matt Damon e Tony Kgoroge, The Code con Antonio Banderas e Radha Mitchell (1 Giugno 1937)

Heidi Klum - supermodella, stilista e conduttrice televisiva tedesca naturalizzata statunitense (1 Giugno 1973)

Orietta Berti - all'anagrafe Orietta Galimberti, e' una cantante italiana (1 Giugno 1945)

Laura Lattuada - attrice e conduttrice televisiva italiana (1 Giugno 1960)

Jonathan Pryce - attore britannico (1 Giugno 1947)

Marilyn Monroe - nome d'arte di Norma Jeane Baker, e' stata un' attrice, cantante, modella e produttrice cinematografica statunitense (1 Giugno 1926)

