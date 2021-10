Almanacco | Lunedì 1 Novembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

George Lucas abbandona le attività quotidiane della sua industria cinematografica per iniziare un anno sabbatico (in questo periodo scriverà il prequel in tre episodi di Guerre stellari), l'italiano Mario Draghi succede a Jean-Claude Trichet e diviene il terzo presidente della Banca centrale europea: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno