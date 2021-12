Almanacco | Venerdì 10 Dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Venerdì 10 Dicembre è il 344° giorno del calendario gregoriano, mancano 21 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: Beata Vergine Maria di Loreto

Proverbio di Dicembre

Dicembre imbacuccato grano assicurato

Accadde oggi

1901 – Vengono consegnati i primi Premi Nobel

1902 – La Tasmania concede il diritto di voto alle donne

1906 – Il presidente degli Stati Uniti d'America Theodore Roosevelt riceve il Premio Nobel per la pace, diventando il primo statunitense a vincere un Premio Nobel di qualsiasi tipo

1926 – Grazia Deledda riceve il Premio Nobel per la letteratura

1938 – Enrico Fermi riceve il Premio Nobel per la fisica

1948 – Approvazione della Dichiarazione universale dei diritti umani promossa dall'ONU

1949 – Guerra civile cinese: l'esercito popolare cinese inizia l'assedio di Chengdu, l'ultima città tenuta dai nazionalisti sulla Cina continentale. Chiang Kai-shek parte per Taiwan

1953 – Albert Schweitzer riceve il Premio Nobel per la pace

1965 – I Grateful Dead eseguono il loro primo concerto al The Fillmore di San Francisco

1969 – Cosa nostra uccide il boss Michele Cavataio all'interno della sede della ditta di costruzioni Girolamo Moncada; l'episodio è noto come Strage di viale Lazio

1978 – Menachem Begin e Anwar al-Sadat ricevono il Premio Nobel per la pace

1983 – Lech Wa??sa riceve il Premio Nobel per la pace. Il premio viene ritirato da sua moglie Danuta

1984 – Desmond Tutu riceve il Premio Nobel per la pace

1986 – Elie Wiesel riceve il Premio Nobel per la pace

1989 – Tenzin Gyatso, il 14º Dalai Lama, riceve il Premio Nobel per la pace

1991 – In Nagorno Karabakh si svolge un referendum confermativo per l'autodeterminazione

1994 – Viene pubblicata la versione 1.0 di Netscape

1999 – Fernando de la Rúa, già sindaco di Buenos Aires, viene eletto presidente della Repubblica argentina

2000 – Afar (Etiopia): un team di ricercatori capeggiato da Zeresenay Alemseged trova i resti fossili di un Australopithecus afarensis. Lo scheletro, il più completo mai ritrovato, appartiene ad una bambina di tre anni, che viene battezzata Selam, nome che in varie lingue etiopiche significa "pace"

2007 - Londra: presso l'O2 Arena i Led Zeppelin tengono un concerto reunion in onore del patron dell'Atlantic Records Ahmet Ertegün

2012 - Viene conferito il Premio Nobel per la pace all'Unione europea

Nati

Tiziana Avarista - attrice e doppiatrice italiana (10 Dicembre 1962)

Salvatore Ferro - detto Turi, e' stato un attore italiano di teatro e cinema (10 Dicembre 1920)

Raven Christina Pearman Symone - nota come Raven-Symone o semplicemente Raven, attrice, cantante, ballerina, produttrice e modella statunitense. In Italia e' nota per aver interpretato Olivia nel telefilm I Robinson e come protagonista del telefilm Raven dove interpreta il personaggio di Raven Baxter (10 Dicembre 1985)

Kenneth Branagh - attore e regista irlandese (10 Dicembre 1960)

George Newbern - attore statunitense (10 Dicembre 1964)

Per rimanere aggiornato anche sulle previsioni in amore, fortuna e lavoro del tuo segno zodiacale, non perdere l’oroscopo giornaliero di Paolo Fox, ogni mattina in diretta su Radio Lattemiele