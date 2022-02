Almanacco | Giovedì 10 Febbraio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Giovedì 10 Febbraio è il 41° giorno del calendario gregoriano. Mancano 324 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: Santa Scolastica

1863 – Alanson Crane brevetta l'estintore

1880 – Papa Leone XIII pubblica l'enciclica Arcanum Divinae, sulla dottrina della santità del matrimonio, sulla condanna del Naturalismo e del divorzio

1910 – A Berlino si conclude in parità il match per il Campionato del mondo di scacchi tra Emanuel Lasker (campione) e Carl Schlechter (sfidante). In base alle regole il campione conserva il titolo.

1920 – Jozef Haller de Hallenburg esegue il fidanzamento simbolico della Polonia con il mare, celebrando la restituzione alla Polonia dell'accesso al mare

1931 – Nuova Delhi diventa capitale dell'India

1933 - Al tredicesimo round di un incontro di pugilato a New York, Primo Carnera mette K.O. Ernie Schaaf, uccidendolo

1936 – Guerra d'Etiopia: inizia la Battaglia dell'Amba Aradam.

1942 – Glenn Miller riceve il primo Disco d'oro della storia per il brano Chattanooga Choo Choo.

1947 – L'Italia firma i Trattati di Pace di Parigi, con cui cede buona parte della Venezia Giulia alla Jugoslavia e Tenda e Briga alla Francia

1954 – Il presidente statunitense Dwight D. Eisenhower sconsiglia l'intervento degli Stati Uniti in Vietnam

1962 – Francis Gary Powers, pilota di un aereo spia statunitense catturato dai sovietici, viene scambiato con la spia sovietica Rudo?f Abe?

1986 – Incomincia il Maxiprocesso di Palermo ideato da Rocco Chinnici, con oltre 400 imputati.

1990 – Il presidente sudafricano Frederik Willem de Klerk annuncia che Nelson Mandela verrà rilasciato il giorno dopo

1992 – A Indianapolis il pugile Mike Tyson viene condannato per lo stupro di Desiree Washington, partecipante al concorso Miss Black America

1996 – Deep Blue sconfigge per la prima volta il campione del mondo di scacchi Garry Kasparov

1999 – Il celebre gruppo heavy metal Iron Maiden ufficializza l'attesa reunion col cantante Bruce Dickinson e il chitarrista Adrian Smith, divenendo un sestetto

2005 – Si commemora per la prima volta il Giorno del ricordo, in memoria delle vittime delle foibe, istituito il 30 marzo 2004

2006 – Si inaugurano i XX Giochi olimpici invernali a Torino