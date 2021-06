Almanacco | Giovedì 10 Giugno: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Giacomo Matteotti viene rapito e in seguito assassinato, il piccolo Alfredo Rampi cade in un pozzo artesiano in cui morirà dopo esservi rimasto intrappolato per giorni: ricorrenze, accadimenti, santo e proverbio del giorno