Almanacco | Giovedì 10 Marzo 2022: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Giovedì 10 Marzo è il 69° giorno del calendario gregoriano. Mancano 296 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: San Macario di Gerusalemme

Se piove ai quaranta Santi piove per altrettanti

1876 – Alexander Graham Bell effettua con successo la prima chiamata telefonica

1891 – Almon Strowger, un becchino di Topeka (Kansas), brevetta il selettore Strowger, un meccanismo che porterà all'automazione delle linee telefoniche

1902 - Una corte d'appello statunitense sentenzia che Thomas Edison non ha inventato la cinepresa

1906 – Viene aperta a Londra la stazione della metropolitana di Piccadilly Circus.

1933 – Un terremoto a Long Beach (California) provoca 120 vittime

1948 – Viene assassinato il ministro degli esteri cecoslovacco Jan Masaryk

1952 – Fulgencio Batista esegue un colpo di Stato a Cuba

1959 - Cina: la resistenza tibetana culmina in una grande sollevazione popolare repressa dal governo cinese. Tenzin Gyatso, XIV Dalai Lama, fugge dal Tibet alla volta dell'India. La Cina, dopo la rivolta nel Tibet, scioglierà il governo tibetano insediando il Panchen Lama.

1964 - Simon & Garfunkel registrano una delle loro canzoni più famose, The Sound of Silence

1966 – La regina Beatrice dei Paesi Bassi sposa Claus van Amsberg, causando proteste popolari

1969 – A Memphis (Tennessee), James Earl Ray si dichiara colpevole dell'assassinio di Martin Luther King. In seguito ritirerà la sua dichiarazione

1973 – Viene pubblicato l'album The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd

1975 - A Milano nasce Radio Milano International, la prima radio libera italiana

1977 – L'astronomo James Elliot comunica la scoperta degli anelli di Urano

1982 - Gli Stati Uniti pongono un embargo sull'importazione di petrolio della Libia a causa del supporto di quest'ultima ai gruppi terroristici.

1990 – Ad Haiti, Prosper Avril viene estromesso, 18 mesi dopo aver preso il potere con un colpo di Stato.

1996 - In seguito ad una votazione popolare, il romancio (divenuto lingua nazionale nel 1938) viene riconosciuto come lingua ufficiale "nei rapporti con le persone di lingua romancia" all'interno della Confederazione svizzera.

2006 - A seguito dell'indagine della magistratura sulla presunta attività di spionaggio politico ai danni di Alessandra Mussolini e Piero Marrazzo, si dimette il Ministro della Sanità italiana, Francesco Storace.

2017 – La Corte costituzionale della Corea del Sud vota all'unanimità la definitiva cessazione del mandato presidenziale di Park Geun-hye

2019 – Il Volo Ethiopian Airlines 302 partito da Addis Abeba si schianta al suolo pochi minuti dopo la partenza causando 157 vittime.