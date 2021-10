Almanacco | Lunedì 11 Ottobre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Lunedì 11 Ottobre è il 284° giorno del calendario gregoriano, mancano 81 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: San Giovanni XXIII

Proverbio di Ottobre

Vento d'ottobre grida come l'orco: fa cader la ghianda che fa ingrassare il porco

Accadde Oggi

1796 – Viene costituita a Milano la Legione Lombarda primo reparto militare ad usare il tricolore

1890 – A Washington, viene fondata l'associazione Daughters of the American Revolution

1899 – Inizio della Guerra boera: in Sudafrica, scoppia la guerra tra il Regno Unito e i Boeri del Transvaal e dello Stato Libero dell'Orange

1906 – Il consiglio delle scuole pubbliche di San Francisco innesca una crisi diplomatica tra Stati Uniti e Giappone, ordinando che gli studenti giapponesi ricevano la loro istruzione in scuole razzialmente segregate

1950 – La Federal Communications Commission statunitense emette la prima licenza per trasmissioni televisive a colori alla CBS (la RCA riuscirà comunque a far bloccare l'entrata in vigore della licenza)

1954 – Guerra del Vietnam: i Viet Minh prendono il controllo del Vietnam del Nord

1962 – Concilio Vaticano II: Papa Giovanni XXIII riunisce un concilio ecumenico della Chiesa cattolica romana a 92 anni di distanza dall'ultimo

1968 – Programma Apollo: la NASA lancia l'Apollo 7, la prima missione Apollo con uomini a bordo, con gli astronauti Wally Schirra, Donn F. Eisele e Walter Cunningham. Gli scopi della missione comprendono la prima trasmissione televisiva in diretta dall'orbita e i test delle manovre di aggancio del modulo lunare

1984 – A bordo dello Space Shuttle Challenger, l'astronauta Kathryn D. Sullivan diventa la prima donna statunitense a camminare nello spazio

1986 – Guerra fredda: il presidente statunitense Ronald Reagan e il leader sovietico Michail Gorba?ëv si incontrano a Reykjavík, in Islanda, nel tentativo di continuare la discussione sul ridimensionamento dei loro arsenali di missili a medio raggio in Europa (i colloqui falliscono)

Nati

Alessandro Tersigni - attore italiano (11 Ottobre 1979)

Ciro Petrone - attore italiano (11 Ottobre 1987)

Fabio De Luigi - attore, comico e doppiatore italiano (11 Ottobre 1967)

Erika Bernardi - attrice italiana (11 Ottobre 1976)

Jury Dimitri Chechi - ex ginnasta italiano (11 Ottobre 1969)

Margaret Berger - cantante pop norvegese (11 Ottobre 1985)

