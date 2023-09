Almanacco | Lunedì 11 Settembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Lunedì 11 Settembre è il 254° giorno del calendario gregoriano, mancano 111 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: Santi Proto e Giacinto

Proverbio di Settembre

Chi lavora di settembre, fa bel solco e poco rende

Accadde oggi

1795 – A Crich, in Inghilterra, parte il primo prototipo di tranvia a cavalli, ad opera di Benjamin Outram

1847 – La più nota canzone di Stephen Foster, Oh! Susanna, viene eseguita per la prima volta in un saloon di Pittsburgh (Pennsylvania)

1906 – Il Mahatma Gandhi durante una protesta all'Empire Theatre of Varieties di Johannesburg, adotta per la prima volta la sua metodologia della satyagraha, chiamando i suoi compagni a sfidare la nuova legge e a subire le punizioni previste, senza ricorrere alla violenza

1926 – Fallito tentativo di assassinio di Benito Mussolini da parte dell'anarchico Gino Lucetti

1931 – Salvatore Maranzano viene ucciso dai sicari di Lucky Luciano

1951 – Florence Chadwick attraversa La Manica a nuoto dall'Inghilterra alla Francia, e diventa la prima donna ad aver compiuto la traversata in entrambe le direzioni

1961 – Fondazione del WWF

1970 – Un tornado causa 30 vittime a Venezia

1972 – Si chiude a Monaco di Baviera la XX Olimpiade

1973 – Cile: il golpe militare di Augusto Pinochet rovescia il governo, il presidente Salvador Allende muore durante le ultime fasi di assalto al palazzo presidenziale

1978 – A Londra viene assassinato lo scrittore e dissidente bulgaro Georgi Markov

1988 – Italia: il team Ferrari ottiene una doppietta al Gran Premio d'Italia, dopo nove anni di mancata vittoria, doppietta dedicata ad Enzo Ferrari scomparso qualche settimana prima: primo Gerhard Berger, secondo Michele Alboreto

1989 – Ungheria: in seguito al picnic paneuropeo dell'agosto precedente, la Cortina di ferro viene aperta ed inizia l'esodo di tedeschi della DDR in Occidente

1990 – Céline Dion pubblica il suo primo album in lingua inglese, intitolato Unison

1992 – La foiba di Basovizza diventa monumento nazionale

1996 – USA: emissione dei francobolli commemorativi di Glenn Miller, Count Basie, Tommy e Jimmy Dorsey, Benny Goodman (serie Big Band Leaders)

1997 – La Scozia vota per ristabilire il proprio parlamento, dopo 290 anni di unione con l'Inghilterra e nel 700º anniversario della battaglia di Stirling Bridge

1998 – Il consigliere indipendente Kenneth Starr invia un rapporto al Congresso degli Stati Uniti d'America, nel quale accusa il presidente Bill Clinton di 11 possibili reati che prevedono l'impeachment

2000 – Attivisti protestano contro il meeting del Forum economico mondiale a Melbourne, Australia

2001 – Attacco terroristico dell'11 settembre 2001: negli Stati Uniti il dirottamento di tre aerei provoca il crollo del World Trade Center a New York e danni all'ala destra del Pentagono, mentre un quarto aereo si schianta in Pennsylvania: muoiono quasi 3000 persone

2011 – Inaugurazione del National September 11 Memorial & Museum, museo dedicato agli attentati al World Trade Center dell'11 settembre 2001

Nati

Pupo - nome d'arte di Vincenzo Ghinazzi, cantautore e conduttore televisivo italiano (11 Settembre 1955)

Giorgio Alfieri - personaggio televisivo, noto per la partecipazione al programma di Maria De Filippi Uomini e Donne (11 Settembre 1980)

Francesco Amato - regista italiano (11 Settembre 1978)

Ludacris - pseudonimo di Christopher Brian Bridges, rapper e attore statunitense (11 Settembre 1977)

Proschat Madani - attrice austriaca (11 Settembre 1967)

