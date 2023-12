Almanacco | Martedì 12 Dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Martedì 12 Dicembre è il 346° giorno del calendario gregoriano, mancano 19 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: Beata Maria Vergine di Guadalupe

Proverbio di Dicembre

Seminare decembrino vale meno d'un quattrino

Accadde oggi

1913 – La Gioconda viene recuperata a Firenze, due anni dopo essere stata rubata dal Louvre da Vincenzo Peruggia

1925 – Reza Pahlavi prende il controllo dell'Iran come Scià

1941 – Gli Stati Uniti catturano la nave francese Normandie

1961 – Nazionalizzazione senza indennizzo del 99,5% delle concessioni petrolifere dell'Iraq Petroleum Company da parte del governo iracheno di ?Abd al-Kar?m Q?sim (Kassem)

1964 – Il Kenya diventa una repubblica

1969 – Strage di piazza Fontana nella sede della Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano: 17 morti e 88 feriti

1979 – La Rhodesia cambia il suo nome in Zimbabwe

1996 - I governi di Bangladesh e India firmano un accordo bilaterale per disciplinare l'uso delle acque del fiume Gange

2000 – La Corte suprema degli Stati Uniti emette la sua decisione nel caso George W. Bush contro Al Gore, decidendo le elezioni presidenziali del 2000.

2010 - Svezia, attentato suicida a Stoccolma 1 morto e 2 feriti, strage evitata. L'attentatore iracheno ha fatto esplodere prima la sua auto e poi si è fatto saltare in aria, secondo una e-mail mandata poco prima del suo gesto l'avrebbe fatto per la presenza dei militari svedesi in Afghanistan e per le vignette satiriche contro Maometto.

2015 - Francia: nell'ambito della XXI Conferenza delle Parti dell'UNFCCC 196 stati firmano il cosiddetto Accordo di Parigi, un patto globale sui cambiamenti climatici, che impegna tutti i paesi a ridurre le emissioni di gas serra.

Compleanni

Myriam Catania - attrice e doppiatrice italiana (12 dicembre 1979)

Fiona May - atleta italiana di origini inglesi (12 dicembre 1969)

Michele Rech, in arte Zerocalcare - fumettista italiano (12 dicembre 1983)

Susanna Tamaro - scrittrice italiana (12 dicembre 1957)

Per rimanere aggiornato anche sulle previsioni in amore, fortuna e lavoro del tuo segno zodiacale, non perdere l'oroscopo giornaliero di Paolo Fox.