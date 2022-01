Almanacco | Mercoledì 12 Gennaio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Mercoledì 12 Gennaio è il 12° giorno del calendario gregoriano. Mancano 353 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: San Bernardo

Proverbio di Gennaio

Non v’è gallina o gallinaccia che di gennaio uova non faccia

Accadde oggi

1898 – It? Hirobumi inizia il suo terzo mandato come primo ministro del Giappone

1901 – Charlotte Cooper, pluricampionessa di Wimbledon, sposa Alfred Sterry

1908 – Per la prima volta un messaggio radio a lunga distanza viene inviato dalla Torre Eiffel

1915 - La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti respinge una proposta per dare alle donne il diritto di voto

1932 – Hattie W. Caraway diventa la prima donna eletta al Senato degli Stati Uniti

1964 – A Zanzibar, ribelli iniziano una rivolta e proclameranno in seguito una repubblica

1969 – I Led Zeppelin pubblicano il loro primo album

1971 – I Sei di Harrisburg: Ii reverendo Philip Berrigan e cinque altri vengono indagati con l'accusa di aver cospirato per rapire Henry Kissinger e far saltare in aria le condotte di riscaldamento di edifici federali a Washington

1985 – L'ondata di gelo che sta investendo l'intero continente europeo e l'Africa settentrionale fa registrare in molte località d'Italia le temperature più basse della storia; a Firenze la minima scende a -23,2 °C.

1988 – La mafia uccide l'ex sindaco di Palermo Giuseppe Insalaco.

1991 – Guerra del Golfo: un atto del Congresso degli Stati Uniti autorizza l'uso della forza militare per scacciare l'Iraq dal Kuwait

1997 – Il primo incidente a un treno ad alta velocità italiano causa 8 vittime: un Pendolino ETR460 in corsa da Milano a Firenze deraglia presso Piacenza

1998 – 19 nazioni europee concordano di vietare la clonazione umana

2010 – Un grave terremoto colpisce Haiti, causando più di 230.000 vittime

2012 – Iniziano in Romania due giorni di violente proteste contro il presidente Traian B?sescu e la sua politica di austerità economica

2016 – Una bomba nei pressi della Moschea Blu ad Istanbul uccide dieci persone

Nati Carlo Luca De Ruggieri - attore italiano (12 Gennaio 1971) Bruno Arena - comico, cabarettista e attore italiano. Insieme a Massimiliano Cavallari forma il duo comico dei Fichi d'India (12 Gennaio 1957) Francesco Mistichelli - attore italiano (12 Gennaio 1984) Katia Follesa - attrice e comica italiana (12 Gennaio 1976) Maddalena Corvaglia - conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica e showgirl italiana (12 Gennaio 1980)

