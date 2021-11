Almanacco | Venerdì 12 Novembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

La Oregon Highway Division tenta di distruggere la carcassa di una balena arenata usando dell'esplosivo, portando al tristemente noto episodio della "balena esplosa", Bettino Craxi viene condannato in via definitiva per corruzione a 5 anni e 6 mesi di reclusione: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno