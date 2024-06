Almanacco | Mercoledì 13 giugno: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Mercoledì 13 Giugno è il 165° giorno del calendario gregoriano. Mancano 201 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: Sant'Antonio di Padova

Proverbio di Giugno

Sant’Antonio dalla barba bianca, fammi trovar quel che mi manca

Accadde oggi

1948 – USA: i New York Yankees ritirano il numero 3 di Babe Ruth

1956 – Il Real Madrid Club de Fútbol vince la prima Coppa dei Campioni

1970 – The Long and Winding Road diventa l'ultima numero 1 in classifica dei Beatles

1971 – Guerra del Vietnam: ll The New York Times inizia a pubblicare i Pentagon Papers

1982 – Fahd diventa re dell'Arabia Saudita dopo la morte del fratello Khalid

1983 - La Pioneer 10 oltrepassa l'orbita di Nettuno, in quel momento il pianeta più distante dal Sole a causa dell'eccentricità dell'orbita di Plutone. Diviene così il primo oggetto costruito dall'uomo ad oltrepassare l'orbita del più distante pianeta del sistema solare

1995 – Il presidente Jacques Chirac annuncia la ripresa dei test nucleari in Polinesia

2005 – Michael Jackson viene dichiarato non colpevole per tutti i capi di accusa riguardanti la pedofilia

Compleanni

Chris Evans - attore statunitense (13 giugno 1981)

Gabriella Giammanco - politica e giornalista italiana (13 giugno 1977)

Maria Latella - giornalista, scrittrice e conduttrice tv italiana (13 giugno 1957)

Michele Zarrillo - cantautore italiano (13 giugno 1957)

Per rimanere aggiornato anche sulle previsioni in amore, fortuna e lavoro del tuo segno zodiacale, non perdere l'oroscopo giornaliero di Paolo Fox.