Almanacco | Lunedì 13 maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Lunedì 13 Maggio è il 133° giorno del calendario gregoriano. Mancano 232 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: Beata Vergine Maria di Fatima

Proverbio di Maggio

Maggio per quanto bello, salva un granello di ghiaccio; un po' per San Pancrazio, un po' per San Servazio e il resto per San Bonifazio

Accadde oggi

1940 - Winston Churchill pronuncia il suo famoso discorso su "sangue, lacrime, fatica e sudore" davanti alla Camera dei comuni britannica.

1950 - nel circuito di Silverstone prende il via la prima gara di Formula 1 della storia; il titolo mondiale andrà all'italiano Nino Farina

1958 - Durante una visita a Caracas, in Venezuela, l'auto del vicepresidente degli Stati Uniti Richard Nixon, viene attaccata da dimostranti antiamericani.

1960 - Prima ascesa del Dhaulagiri, settima vetta più alta del mondo

1969 - Scontri razziali a Kuala Lumpur, Malaysia, successivamente noti come Incidenti del 13 maggio

1976 - Pol Pot viene nominato primo ministro della Cambogia

1978 - Italia, entra in vigore la Legge Basaglia, che abolisce i manicomi

1981 - Mehmet Ali Ağca tenta di assassinare Papa Giovanni Paolo II in Piazza San Pietro a Roma

1985 - Il sindaco di Filadelfia ordina alla polizia di irrompere nella sede del gruppo radicale MOVE, per porre fine a un confronto. La polizia lancia un ordigno esplosivo sulla sede, causando la morte di 11 membri del MOVE e distruggendo le case di 250 residenti, nell'incendio che ne risulterà

1999 - Italia: Carlo Azeglio Ciampi diventa il decimo presidente della Repubblica Italiana

2004 - India, l'italiana Sonia Maino, vedova di Rajiv Gandhi, vince le elezioni in India. Pochi giorni dopo, però, rinuncerà alla candidatura alla carica di primo ministro per le sue origini straniere in favore di Manmohan Singh, eletto premier il 19 maggio

Compleanni

Anastasio - rapper italiano (13 maggio 1997)

Luciano Benetton - imprenditore italiano (13 maggio 1935)

Harvey Keitel - attore statunitense (13 maggio 1939)

Romelu Lukaku - calciatore belga (13 maggio 1993)

