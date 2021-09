Almanacco | Martedì 14 Settembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Martedì 14 Settembre è il 257° giorno del calendario gregoriano, mancano 108 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: Esaltazione della Santa Croce

Proverbio di Settembre

Santa Croce pane e noce

Accadde oggi

1814 – Francis Scott Key scrive The Star-Spangled Banner

1829 – Il Trattato di Adrianopoli pone fine al conflitto fra l'Impero russo ed Ottomano, iniziato nel 1828.

1882 – Inondazione della città di Verona

1886 – Brevettato il nastro della macchina per scrivere

1901 – Theodore Roosevelt diventa presidente degli Stati Uniti d'America

1923 – Miguel Primo de Rivera diventa dittatore della Spagna

1930 – Il Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori guadagna oltre il 18% dei voti e 107 seggi nel Reichstag, diventando il secondo partito in Germania

1948 – Inizio degli scavi del quartier generale delle Nazioni Unite a New York

1953 – Nikita Khruš?ëv è eletto primo segretario del Partito Comunista dell'Unione Sovietica

1984 – Joe Kittinger diventa la prima persona ad attraversare in solitaria l'oceano Atlantico con una mongolfiera

1988 - Il giudice Alberto Giacomelli, 69 Anni, viene ucciso a Trapani da un commando di Cosa nostra

1991 – Danneggiato il David di Michelangelo Buonarroti

2003 - La Svezia, con un referendum, rigetta l'adozione dell'Euro

2005 - Baghdad: una serie di attentati causa 154 morti ed oltre 500 feriti, per la maggior parte sciiti. Al Qaida rivendica le stragi, come rivalsa per i morti causati poche settimane prima durante una celebrazione sunnita

2015 - Viene captata la prima onda gravitazionale all'interferometro VIRGO.

Nati

Marco Marzocca - attore e comico italiano. Noto per aver interpretato Ugo Lombardi nella serie Distretto di Polizia e per le sue interpretazioni comiche nel cabaret di Zelig (14 Settembre 1962)

Amy Jade Winehouse - e' stata una cantautrice britannica (14 Settembre 1983)

Mauro Meconi - regista e sceneggiatore italiano (14 Settembre 1980)

Melissa Leo - Nata a New York , dopo aver frequentato la New York State University senza conseguire la laurea esordisce in tv nella serie meglio conosciuta per il ruolo della detective Kay Howard nella serie 'Homicide, Life on the Street”. Al cinema, ha lavorato tra i tanti con Inarritu in 21 grammi, dove fa la moglie del fanatico religioso Benicio Del Toro, e con Tommy Lee Jones nel drammatico Le tre sepolture (14 Settembre 1960)

Per rimanere aggiornato anche sulle previsioni in amore, fortuna e lavoro del tuo segno zodiacale, non perdere l’oroscopo giornaliero di Paolo Fox, ogni mattina in diretta su Radio Lattemiele