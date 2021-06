Almanacco | Martedì 15 Giugno: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Martedì 15 Giugno è il 166° giorno del calendario gregoriano, mancano 199 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: San Vito

Proverbio di Giugno

Per san Vito il merlo becca moglie e marito

Accadde Oggi

1094 – Reconquista: Valencia cade nelle mani di El Cid

1215 – Re Giovanni d'Inghilterra appone il sigillo reale sulla Magna Carta

1300 – Dante Alighieri viene eletto tra i Priori del comune di Firenze. Resterà in carica fino al 15 agosto dello stesso anno.

1520 – Papa Leone X minaccia di scomunicare Martin Lutero

1616 – Pacifique Duplessis apre la prima scuola per bambini pellerossa in Canada, a Tadoussac

1667 – La prima trasfusione di sangue su un umano viene eseguita dal dottor Jean Baptiste. Egli trasfuse con successo del sangue di pecora in un ragazzo di 15 anni

1775 – Guerra d'indipendenza americana: George Washington viene nominato comandante in capo dell'esercito statunitense

1846 – Il Trattato dell'Oregon stabilisce il 49º parallelo Nord come confine tra Stati Uniti e Canada, dalle Montagne Rocciose allo Stretto di Juan de Fuca

1864 - Viene fondata la Croce Rossa Italiana, con il nome di Comitato dell'Associazione Italiana per il soccorso ai feriti ed ai malati in guerra a Milano

1919 – Alcock e Brown completano il primo volo transatlantico senza scalo atterrando a Clifden, contea di Galway, Irlanda

1959 – Italia: viene emanato il primo Testo unico del Codice della strada

1977 – il Commonwealth delle nazioni, per boicottare il regime di apartheid applicato in Sudafrica, sottoscrive l'Accordo di Gleneagles decretando l'isolamento sportivo del Sudafrica

1996 – A Manchester, Inghilterra, un attentato terroristico (una bomba) ferisce più di 200 persone e rovina gran parte del centro della città

2011 – Eclissi totale di Luna

Nati

Alberto Sordi - Adorato dal pubblico di ogni eta' e celebrato come uno dei piu' geniali interpreti del nostro cinema, Alberto Sordi e' ormai molto piu' che un attore. E' una sorta di leggenda, il simbolo cinematografico dell'italiano medio idealista. Apprezzato anche all'estero, in Italia Alberto Sordi e' praticamente un'istituzione, 'l'Albertone nazionale' come lo chiamano (15 Giugno 1920)

Valerio Merola - conduttore televisivo italiano (15 Giugno 1955)

Sabrina 'Siria' De Fazio - nasce a Pomigliano d'Arco il 15 giugno 1977 ha partecipato alla nona edizione del Grande Fratello (15 Giugno 1977)

Gloria Carrà - attrice argentina (15 Giugno 1971)

Blanca Portillo Martinez de Velasco - attrice spagnola (15 Giugno 1963)

Chiara Civello - cantautrice, pianista jazz italiana (15 Giugno 1975)

Leah Marie Remini - attrice statunitense famosa per aver interpretato Leah Remini nella sitcom The King of Queens (15 Giugno 1970)

