Almanacco | Mercoledì 16 Febbraio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

1923 – Howard Carter, lo scopritore della tomba di Tutankhamon, toglie i sigilli alla camera funeraria del faraone

1936 – A Garmisch-Partenkirchen, in Germania, si chiudono i IV Giochi olimpici invernali

1937 – Wallace Carothers ottiene il brevetto per il nylon

1946 – Entra in funzione ENIAC primo computer general purpose della storia

1952 – L'abetonese Zeno Colò conquista la medaglia d'oro per la discesa libera ai VI Giochi olimpici invernali

1959 – Fidel Castro diventa premier di Cuba dopo il rovesciamento del presidente Fulgencio Batista avvenuto il 1º gennaio

1961 – Viene lanciata la sonda Explorer 9

1972 – Il giocatore di pallacanestro dell'NBA Wilt Chamberlain segna il suo 30.000 punto

1976 - Iniziano le trasmissioni di Radio 105

1978 – Il primo Bulletin board system viene creato a Chicago

1986 – La nave da crociera sovietica Mikhail Lermontov naufraga a Marlborough Sounds, Nuova Zelanda

1987 – Il processo di John Demjanjuk, accusato di essere la guardia nazista soprannominata "Ivan il terribile" del Campo di sterminio di Treblinka, inizia a Gerusalemme

1989 – Volo Pan Am 103: gli investigatori annunciano che la causa dello schianto fu una bomba nascosta all'interno di un apparecchio radio

1991 – Prima guerra del Golfo: aerei da guerra statunitensi e britannici bombardano la periferia di Baghdad, causando la morte di 3 civili e il ferimento di altri 11

1999 - In Uzbekistan esplode una bomba e si odono colpi d'arma da fuoco nei palazzi governativi, in un apparente tentativo di assassinare il presidente Islom Karimov.

2005 – In Italia entra in vigore il Trattato di Kyoto, con l'obiettivo di ridurre le quote di emissione dell'CO2 del 6,5% rispetto al 1990 entro il 2010. A fine 2003, queste erano aumentate del 7%

2019 – In Albania dei manifestanti del centro-destra tentano l'assalto al palazzo del parlamento venendo però respinti dalla Guardia repubblicana