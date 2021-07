Almanacco | Venerdì 16 Luglio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Venerdì 16 Luglio è il 197° giorno del calendario gregoriano, mancano 168 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: Beata Vergine Maria del Monte Carmelo

Proverbio di Luglio

Quando in Luglio il fumo resta nel camino il tempo sarà troppo caldo

Accadde oggi

1054 - Grande Scisma tra la Chiesa romana occidentale e la Chiesa romana orientale

1228 – Papa Gregorio IX canonizza Francesco d'Assisi

1661 - La banca centrale svedese Stockholm Banco emette le prime banconote

1782 – Prima esecuzione dell'opera di Mozart, Il ratto dal serraglio

1880 – La dottoressa Emily Stowe, diventa la prima donna a poter esercitare la professione medica in Canada

1943 - Sbarco in Sicilia: la portaerei HMS Indomitable viene silurata, gravemente danneggiata e costretta a riparare a Malta da un S.M.79 pilotato dal Capitano Carlo Capelli e dal Tenente Ennio Caselli; la stessa notte, l’Incrociatore HMS Cleopatra viene danneggiato gravemente da un siluro lanciato dal sommergibile Alagi.

1944 – La squadra di calcio dei Vigili del Fuoco della Spezia, all'Arena di Milano, batte per 2 a 1 il Grande Torino, aggiudicandosi lo Scudetto di Guerra dell'Alta Italia

1945 – Progetto Manhattan: gli Stati Uniti d'America fanno esplodere nel deserto del Nuovo Messico la prima bomba atomica

1950 - A Rio de Janeiro l'Uruguay si laurea per la seconda volta campione del mondo di calcio, battendo clamorosamente per 2-1, nella gara decisiva del girone finale, il Brasile padrone di casa, in quello che verrà ricordato come il "Maracanazo"

1951 - Viene pubblicato il romanzo Il giovane Holden di J. D. Salinger.

1957 – Il maggiore dei Marines John Glenn fa volare un jet supersonico F8U dalla California a New York in 3 ore, 23 minuti e 8 secondi

1965 – Viene inaugurato il Traforo del Monte Bianco alla presenza di Giuseppe Saragat e Charles de Gaulle, presidenti rispettivamente di Italia e Francia

1969 – Programma Apollo: parte l'Apollo 11, che porterà l'uomo sulla Luna

1973 – Scandalo Watergate: l'ex aiutante della Casa Bianca Alexander P. Butterfield informa il comitato del Senato statunitense, che investiga sullo scandalo, che il presidente Richard Nixon ha registrato in segreto conversazioni potenzialmente incriminanti

1979 – Iraq: il presidente Ahmed Hasan al-Bakr si dimette, lasciando il posto a Saddam Hussein

1994 – I frammenti della cometa Shoemaker-Levy 9 colpiscono Giove

1999 – Al largo della costa di Martha's Vineyard, un jet privato pilotato da John Fitzgerald Kennedy Jr. precipita in mare. Assieme a Kennedy viaggiavano la moglie Carolyn e la sorella di lei Lauren. Tutti e tre periranno nell'incidente

Nati

Alessandra Bellini - attrice e conduttrice televisiva italiana (16 Luglio 1975)

Attilio Dottesio - e' stato un attore italiano (16 Luglio 1909)

Edoardo Gabbriellini - attore, regista e sceneggiatore italiano (16 Luglio 1975)

Eugenio Finardi - cantautore italiano (16 Luglio 1952)

Fabrizio Gifuni - attore italiano (16 Luglio 1966)

Stefano Fresi - compositore e attore italiano (16 Luglio 1974)

Per rimanere aggiornato anche sulle previsioni in amore, fortuna e lavoro del tuo segno zodiacale, non perdere l’oroscopo giornaliero di Paolo Fox, ogni mattina in diretta su Radio Lattemiele