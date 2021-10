Almanacco | Sabato 16 Ottobre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Sabato 15 Ottobre è il 289° giorno del calendario gregoriano, mancano 76 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: San Gallo

Proverbio di Ottobre

Per San Gallo, para via e non fai fallo

Accadde Oggi

1902 – Primo utilizzo della comparazione delle impronte digitali da parte dell'investigatore francese Alphonse Bertillon

1908 – Apertura della prima sala cinematografica in Tunisia

1914 – Prima trasfusione di sangue della prima guerra mondiale, realizzata all'ospedale di Biarritz (Francia)

1923 – Walt e Roy Oliver Disney fondano la Walt Disney Company

1951 – Il primo ministro del Pakistan, Liaquat Ali Khan, viene assassinato a Rawalpindi

1962 – Crisi dei missili di Cuba: John F. Kennedy viene informato delle foto scattate il 14 ottobre da un U-2 che mostrano missili nucleari, la prova di forza tra Stati Uniti e Unione Sovietica sulle armi nucleari sovietiche a Cuba mette il mondo intero sotto la minaccia di una guerra atomica (la crisi durerà per 13 giorni a partire da questo momento)

1964 – La Repubblica Popolare Cinese fa esplodere la sua prima arma nucleare

1970 – Anwar al-Sadat viene eletto presidente dell'Egitto

1973 - Henry Kissinger e Lê ??c Th? ricevono il Premio Nobel per la pace

1975 – Cinque giornalisti australiani vengono uccisi a Balibo (Timor portoghese, attuale Timor Est) dalle truppe indonesiane

1978 – Roma: Il cardinale polacco Karol Wojty?a viene eletto Papa con il nome di Giovanni Paolo II

1986 - Reinhold Messner raggiunge la vetta del Lhotse (Nepal) e diventa il primo uomo ad aver scalato tutte le quattordici vette che superano gli 8000 metri

1993 – Forti esplosioni di origine vulcanica a Stromboli

1996 - Strage del Mateo Flores: a Città del Guatemala 83 persone restano uccise e più di 200 ferite, dopo che una massa di 46.000 tifosi aveva preso d'assalto l'Estadio Mateo Flores per assistere ad una partita di calcio, nonostante la capienza dell'impianto fosse di soli 38.000 posti

2000 – Il giornalista di Radio Radicale, Antonio Russo, viene ritrovato morto vicino Tbilisi (Georgia)

2001 – Durante l'Invasione dell'Afghanistan, aerei da guerra statunitensi bombardano per errore un campo della Croce Rossa Internazionale a Kabul

2002 – Ad Alessandria d'Egitto viene inaugurata la Bibliotheca Alexandrina, a ricordo della mitica biblioteca anticamente distrutta

2003 - Papa Giovanni Paolo II celebra il 25º anniversario della sua elezione

2004 – Attentati in Iraq contro 5 chiese cristiane (4 a Baghdad e 1 a Masur)

2005 - A Locri (Reggio Calabria) viene assassinato Francesco Fortugno, vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria

2006 – A New York, con 186 voti su 192, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite accetta la candidatura dell'Italia a far parte, come membro non permanente, del Consiglio di sicurezza dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2008

2011 - In California si celebra lo Steve Jobs Day in onore del cofondatore della Apple

Nati

Caterina Reminy Scorsone - attrice canadese (16 Ottobre 1981)

Ilaria Porceddu - cantante italiana (16 Ottobre 1987)

Margherita Fumero - attrice e comica italiana (16 Ottobre 1947)

Oscar Fingal O'Flaherty Wills Wilde - e' stato uno scrittore, poeta e drammaturgo irlandese (16 Ottobre 1864)

Silvia Vaccarezza - giornalista e conduttrice televisiva italiana (16 Ottobre 1963)

