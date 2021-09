Almanacco | Giovedì 16 Settembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Il cantautore cileno Víctor Jara viene assassinato per la sua opposizione al regime militare di Augusto Pinochet, viene arrestato a Napoli il boss Paolo Di Lauro: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno

Giovedì 16 Settembre è il 259° giorno del calendario gregoriano, mancano 106 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: Sant’Eufemia

Proverbio di Settembre

Per Santa Eufemia comincia la vendemmia

Accadde oggi

1795 – Il Regno Unito conquista Città del Capo, in Sudafrica

1866 – A Palermo scoppia la Rivolta del sette e mezzo

1904 – In Italia inizia il primo sciopero generale che durerà sino al 21 settembre, innescato dalla strage dei minatori sardi il 4 settembre ad opera dei Carabinieri

1920 – Un carretto carico di esplosivo viene fatto esplodere a Wall Street, tra la sede della banca Morgan & Stanley e la Borsa valori. Unico responsabile della strage è l'anarchico italiano Mario Buda. Nell'attentato troveranno la morte 33 persone, duecento il numero dei feriti

1940 - Il governo degli Stati Uniti avvia il Selective Training and Service Act, che istituisce la leva militare

1941 – Lo scià di Persia è costretto ad abdicare in favore del figlio Mohammad Reza Pahlavi sotto la pressione di Gran Bretagna e URSS

1966 – La Metropolitan Opera House di New York apre al Lincoln Center

1973 – Il cantautore cileno Víctor Jara viene assassinato per la sua opposizione al regime militare di Augusto Pinochet

1975 – La Papua Nuova Guinea ottiene l'indipendenza dall'Australia

1976 – Notte delle matite spezzate; azione della polizia argentina contro gli studenti delle scuole superiori

1981 – Sugar Ray Leonard sconfigge Thomas Hearns per KO al quattordicesimo round, a Las Vegas, unificando il titolo mondiale di pugilato dei pesi welter

1985 - Attentato al Café de Paris di via Veneto, a Roma

1991 – Negli Stati Uniti inizia il processo a Manuel Noriega

1992 – Mercoledì nero: la sterlina britannica esce dal Sistema monetario europeo e viene svalutata nei confronti del marco tedesco

2005 – Viene arrestato a Napoli il boss Paolo Di Lauro

Nati

Alessandro Cecchi Paone - conduttore televisivo e giornalista italiano. Per molto tempo attivo soprattutto nella divulgazione scientifica e culturale, negli ultimi anni ha lavorato invece anche in un genere di trasmissione di intrattenimento. E' inoltre direttore del canale culturale Marcopolo, in onda sulla piattaforma satellitare di SKY (16 Settembre 1961)

Elena Maria Ida Di Cioccio - attrice, disc jockey, conduttrice televisiva e radiofonica italiana (16 Settembre 1974)

Gaia Bermani Amaral - conduttrice televisiva e attrice brasiliana, di padre brasiliano e madre italiana, che vive e lavora in Italia (16 Settembre 1980)

Marc Anthony - pseudonimo di Marco Antonio Muniz, cantante e attore statunitense di origini portoricane famoso in America latina dove viene definito 'il re della salsa' (16 Settembre 1969)

