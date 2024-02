Almanacco | Sabato 17 Febbraio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Sabato 17 Febbraio è il 48° giorno del calendario gregoriano. Mancano 317 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: San Teodoro

Proverbio di Febbraio

Febbraio, la notte ed il giorno sono di uguale durata

Accadde oggi

1952 - Oslo, Norvegia: durante i VI Giochi olimpici invernali Giuliana Minuzzo è la prima italiana a vincere una medaglia (bronzo nella discesa libera) nella storia dei Giochi olimpici invernali

1965 - Programma Ranger: il Ranger 8 viene lanciato verso la Luna per scattare le prime fotografie ad alta risoluzione della regione nota come Mare Tranquillitatis; questa zona del satellite verrà quindi scelta come punto di allunaggio dell'Apollo 11

1968 - A Springfield (Massachusetts) apre il Naismith Memorial Basketball Hall of Fame

1972 - Le vendite del Volkswagen Maggiolino superano quelle della Ford Modello T

1979 - La Cina invade il Vietnam

1980 - Prima ascensione invernale dell'Everest (Leszek Cichy e Krzysztof Wielicki)

1984 - Prima mondiale di C'era una volta in America di Sergio Leone in Canada

1992 - A Milano il socialista Mario Chiesa, presidente del Pio Albergo Trivulzio, viene arrestato dopo aver incassato una tangente di 7 milioni da un'impresa di pulizia in cambio della concessione di un appalto. Comincia l'inchiesta Mani pulite

1996 - A Filadelfia (Pennsylvania), il campione del mondo di scacchi Garri Kasparov batte il supercomputer Deep Blue

2005 - L'Università di Bologna conferisce una laurea honoris causa in ingegneria aerospaziale a Ermanno Bazzocchi, padre dei jet d'addestramento Aermacchi MB-326 e Aermacchi MB-339

2008 - Il governo provvisorio del Kosovo proclama unilateralmente la propria indipendenza dalla Serbia, dando vita alla Repubblica del Kosovo

2009 - Walter Veltroni si dimette dalla carica di segretario del Partito Democratico

2011 - La "giornata della collera" dà il via alle sommosse popolari in Libia contro il regime di Mu'ammar Gheddafi

Compleanni

Leonardo Pieraccioni - attore e regista italiano (17 Febbraio 1965)

Edward Christopher Sheeran - noto come Ed Sheeran, cantautore britannico (17 Febbraio 1991)

Mario Calabresi - giornalista e scrittore italiano (17 Febbraio 1970)

Paris Whitney Hilton - modella, cantante e attrice statunitense. Figlia di Richard Hilton e Kathy Hilton, e' la pronipote ereditiera di Conrad Hilton, fondatore della catena di hotel di lusso Hilton, il cui patrimonio e' stimato in circa 800 milioni di dollari (17 Febbraio 1981)

