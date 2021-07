Almanacco | Sabato 17 Luglio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Sabato 17 Luglio è il 198° giorno del calendario gregoriano, mancano 167 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: Santa Marcellina

Proverbio di Luglio

Luju trebbiature, culla crazzia de lu signore

Accadde oggi

1361 - Il terremoto della Daunia colpisce duramente la Puglia centro-settentrionale

1429 - Carlo VII è ufficialmente incoronato re di Francia

1505 - Martin Lutero entra in convento a Erfurt. Diventerà sacerdote due anni dopo

1897 - Inizia la corsa all'oro nel Klondike, quando i primi fortunati cercatori arrivano a Seattle (Washington)

1902 - Willis Haviland Carrier realizza il primo impianto di aria condizionata

1917 - Re Giorgio V del Regno Unito emana un proclama in base al quale la linea di discendenza maschile della Casa reale britannica porterà il nome di Windsor

1918 – Guerra civile russa: ad Ekaterinburg i bolscevichi giustiziano lo zar Nicola II di Russia e la sua famiglia

1936 - Inizio della Guerra civile spagnola

1945 - Seconda guerra mondiale: Conferenza di Potsdam - A Potsdam, i tre principali capi alleati iniziano l'incontro finale della guerra. L'incontro terminerà il 2 agosto

1955 - Anaheim (Los Angeles): inaugurazione di Disneyland, il primo parco divertimenti a tema

1962 - Test nucleari: l'esplosione di prova Little Feller I diventa l'ultima detonazione di prova nell'atmosfera nel Nevada Test Site

1976 - In occasione della cerimonia di apertura della XXI Olimpiade di Montréal, in Canada, alla televisione italiana iniziano le trasmissioni sperimentali di programmi a colori, per le quali viene scelto il formato PAL

1979 - Il presidente del Nicaragua, Anastasio Somoza Debayle, si dimette e fugge a Miami

1998 - A San Pietroburgo Nicola II di Russia e la sua famiglia vengono seppelliti nella Cappella di Santa Caterina, 80 anni dopo essere stati uccisi dai bolscevichi

2014 - Il volo Malaysia Airlines 17 viene abbattuto al confine tra Ucraina e Russia, causando la morte di 298 persone

Nati

Camilla duchessa di Cornovaglia - nata Shand e in precedenza conosciuta come Parker Bowles, e' la seconda moglie di Carlo, principe del Galles (17 Luglio 1947)

Francesca Marciano - attrice italiana (17 Luglio 1955)

Silvia Olari - cantante italiana, nota per la partecipazione all'ottava edizione di Amici di Maria De Filippi (17 Luglio 1988)

Melanie Thierry - attrice francese (17 Luglio 1981)

Michael James Vogel - attore statunitense (17 Luglio 1979)

