Almanacco | Giovedì 18 luglio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Giovedì 18 Luglio è il 200° giorno del calendario gregoriano. Mancano 166 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: San Federico di Ultrecht

Proverbio di Luglio

Se piove tra luglio e agosto, piove miele, olio e mosto

Accadde oggi

1936 – Colpo di Stato militare in Spagna contro la Seconda Repubblica, che darà luogo alla Guerra Civile.

1968 – Guerra del Vietnam: inizia la Conferenza di Honolulu, tra il presidente statunitense Lyndon B. Johnson e quello sudvietnamita Nguyễn Văn Thiệu

1969 – Dopo un party a Chappaquiddick Island, il senatore Edward Kennedy esce di strada con la sua auto, cadendo da un ponte di legno dentro un laghetto spazzato dalle onde. Mary Jo Kopechne, una donna che viaggiava con lui, affoga. Kennedy non denuncerà l'incidente per altre 10 ore

1984 – A San Ysidro, un distretto della città di San Diego, in California, il quarantunenne James Oliver Huberty apre il fuoco su un McDonald's, uccidendo 21 persone prima di essere abbattuto dalla polizia

1989 – In Kenya si svolge il rogo dell'avorio, in cui vengono bruciate 4000 zanne d'elefante. Segnale forte contro la caccia di quest'animale per ottenere avorio. Avvenimento immortalato da Kuki Gallmann nel suo libro Sognavo l'Africa.

1995 - Francia: durante il Tour de France in un incidente muore il ciclista venticinquenne Fabio Casartelli

1997 – Viene sviluppato, grazie all'americano Dave Winer, il software che darà vita ai blog

Compleanni

Vin Diesel - attore statunitense (18 luglio 1967)

Maurizio Gasparri - politico italiano (18 luglio 1956)

Frankie hi-nrg mc - rapper italiano (18 luglio 1969)

