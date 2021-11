Almanacco | Giovedì 18 Novembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Giovedì 18 Novembre è il 322° giorno del calendario gregoriano, mancano 43 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: San Noè

Proverbio di Novembre

Novembre vinaio

Accadde oggi

1832 – Antonio Rosmini comincia a scrivere l'opera Delle cinque piaghe della Santa Chiesa , la cui pubblicazione gli costerà l'inizio di un lungo periodo di condanna

1883 – Le ferrovie statunitensi e canadesi istituiscono cinque fusi orari continentali standard, mettendo fine alla confusione causata da migliaia di ore locali

1926 – George Bernard Shaw rifiuta di accettare il premio in denaro del suo Premio Nobel, dicendo, "Posso perdonare Alfred Nobel per aver inventato la dinamite, ma solo un demone con sembianze umane può aver inventato il Premio Nobel"

1928 – Esce il cortometraggio animato Steamboat Willie, il primo cartone sonoro completamente sincronizzato, diretto da Walt Disney e Ub Iwerks, nel quale appaiono per la terza volta Topolino e Minni

1939 – Il transatlantico olandese Simon Bolivar con quattrocento persone a bordo, viene squarciato da una mina al largo della costa orientale inglese. Centoquaranta passeggeri perdono la vita

1959 – Anteprima mondiale del film Ben-Hur di William Wyler al Loews Theater di New York

1971 – Il gruppo hard rock dei Led Zeppelin pubblica un album senza titolo, spesso chiamato Led Zeppelin IV, nel quale compaiono Rock & Roll, Stairway to Heaven e altri classici

1974 – I Genesis pubblicano il doppio album The Lamb Lies Down on Broadway, forse il loro lavoro più ambizioso

1978 – Suicidio di massa di Jonestown: a Jonestown (Guyana), Jim Jones guida il Tempio del popolo ad un suicidio di massa; muoiono 913 persone, tra cui 276 bambini

1985 – Viene pubblicata la prima striscia a fumetti della fortunata serie di Calvin & Hobbes ideata dal disegnatore statunitense Bill Watterson

1987 - Incendio di King's Cross: a Londra, 31 persone muoiono in un incendio nella più trafficata stazione della metropolitana, a King's Cross

1988 – Il presidente statunitense Ronald Reagan firma una legge che prevede la pena di morte per i trafficanti di droga responsabili di omicidio

1991 – La città di Vukovar viene invasa e occupata da forze jugoslave

2002 – Crisi del disarmo iracheno: gli ispettori delle Nazioni Unite guidati da Hans Blix arrivano in Iraq

2008 – Viene istituita la Giornata europea degli antibiotici

2013 – In Sardegna, ma anche in Calabria e in Salento, si scatena il Ciclone Cleopatra, che causa 18 morti e un disperso.

2020 – Si festeggia il gay pride in Antartide per la prima volta. .

Nati

Alessandro Bressanello - attore e regista italiano (18 Novembre 1948)

Anna Marchesini - attrice e regista italiana (18 Novembre 1953)

Enrico Mutti - attore italiano (18 Novembre 1962)

Owen Cunningham Wilson - attore e sceneggiatore statunitense (18 Novembre 1968)

Vittoria Puccini - attrice italiana (18 Novembre 1981)

