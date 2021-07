Almanacco | Lunedì 19 Luglio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Si aprono ufficialmente a Mosca i Giochi della XXII Olimpiade, a pochi mesi dalla strage di Capaci viene ucciso dalla mafia il procuratore della Repubblica Paolo Borsellino assieme a cinque agenti della sua scorta nella strage di via d'Amelio : ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno

Lunedì 19 Luglio è il 200° giorno del calendario gregoriano, mancano 165 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: Sant’Arsenio

Proverbio di Luglio

In Luglio è ricca la terra, ma povero il mare

Accadde oggi

1747 – Battaglia dell'Assietta: sul pianoro omonimo, i piemontesi ottengono una clamorosa vittoria sull'esercito francese resistendo eroicamente con esigue truppe agli assalti delle forze di Luigi XV

1848 – Diritti delle donne: inizia a Seneca Falls (New York) la Convenzione sui diritti delle donne

1903 – Maurice Garin vince il primo Tour de France

1954 - Elvis Presley pubblica il primo singolo, That's All Right, Mama

1966 – Al Campionato mondiale di calcio, la Corea del Nord sconfigge clamorosamente l'Italia eliminandola dal torneo. Per la prima volta una nazionale asiatica giunge ai quarti di finale.

1975 – Viene fondato il primo parco divertimenti stabile in Italia (Gardaland)

1976 - Montréal: Nadia Com?neci, 14 anni, diventa la prima atleta a ottenere il punteggio perfetto di 10 nel corso della XXI Olimpiade

1980 – I Giochi della XXII Olimpiade si aprono ufficialmente a Mosca

1985 - Il vicepresidente statunitense George H. W. Bush annuncia che l'insegnante Christa McAuliffe sarà la prima maestra a volare a bordo dello Space Shuttle (vedi Space Shuttle Challenger)

1992 – Palermo: a pochi mesi dalla strage di Capaci, viene ucciso dalla mafia il procuratore della Repubblica Paolo Borsellino assieme a cinque agenti della sua scorta nella strage di via d'Amelio

1996 – I Giochi della XXVI Olimpiade si aprono ufficialmente ad Atlanta

1997 – L'IRA, in seguito alla schiacciante vittoria dei laburisti nelle elezioni britanniche, ripristina il cessate il fuoco interrotto l'anno prima.

2001 – In Ciad viene scoperto un teschio fossile di una specie ancora sconosciuta, chiamata Sahelanthropus tchadensis, o più familiarmente "Toumaï". La presentazione ufficiale avverrà tramite la rivista Nature l'11 luglio 2002

Nati

Anne Riitta Ciccone - regista finlandese naturalizzata italiana (19 Luglio 1967)

Benedict Timothy Carlton Cumberbatch - attore inglese (19 Luglio 1976)

Brian Harold May - chitarrista britannico, membro del celebre gruppo rock inglese dei Queen (19 Luglio 1947)

Caterina Olga Maria Vertova - attrice italiana (19 Luglio 1960)

Luigi Esposito - comico italiano. Insiema a Rosario Morra formana il duo comico Gigi e Ross (19 Luglio 1978)

Roberto Farnesi - attore italianO (19 Luglio 1969)

