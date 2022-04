Almanacco | Sabato 2 Aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Sabato 2 Aprile è il 92° giorno del calendario gregoriano. Mancano 273 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: San Francesco da Paola

1902 – L'Electric Theatre, il primo cinema-teatro americano, apre a Los Angeles, California

1917 – Prima guerra mondiale: il presidente USA Woodrow Wilson chiede al Congresso di dichiarare guerra alla Germania

1930 – Hailé Selassié è proclamato imperatore d'Etiopia

1940 – Italia: parte la campagna di requisizione di tutte le cancellate in ferro per fare scorta in vista della guerra

1948 – USA, il Congresso approva il Piano Marshall

1954 – Los Angeles: presentazione del progetto del parco divertimenti di Disneyland

1972 – Guerra del Vietnam: inizia l'Offensiva di Pasqua; le forze nordvietnamite risalgono la parte settentrionale della provincia di Quang Tri

1982 – L'Argentina invade le isole Falkland (o Isole Malvinas o Malvine, a controllo britannico): è l'inizio della Guerra delle Falkland

1989 - Il capo dell'Unione Sovietica Michail Gorba?ëv giunge a L'Avana, Cuba, per incontrare Fidel Castro

1992 - John Gotti, boss mafioso di New York, è condannato a morte per omicidio e gestione del racket. La sentenza di morte è poi commutata in quella di ergastolo

2003 – Guerra in Iraq: unità della Delta Force liberano Jessica Lynch, dall'ospedale in cui era ricoverata

2004 - Belgio/Bruxelles: dopo la firma dell'accordo del 29 marzo, primo alzabandiera a Bruxelles delle nuove sette nazioni della NATO: Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Romania, Slovacchia e Slovenia.

2005 – Alle 21:37 italiane (20:37 UTC) muore Papa Giovanni Paolo II. Quando viene data la notizia ufficiale, le migliaia di persone raccolte spontaneamente davanti alla Basilica di San Pietro danno vita a una veglia di preghiera che praticamente si svolge senza sosta fino al giorno del funerale, venerdì 8 aprile.

2015 – Kenya: strage nell'università a Garissa, nell'est del paese, che causa 150 morti e 79 feriti per tutto il giorno.

2018 – Il laboratorio orbitale cinese Tiangong 1, rientra sulla Terra nel Pacifico alle ore 0:16 UTC